Позиции Контавейт и Канепи в рейтинге WTA не изменились

Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - сохранили свои позиции в рейтинге WTA, пишет Rus.ERR.
В обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованной в понедельник, 19 октября, Контавейт осталась на 22-й строчке.
Кайа Канепи, которая на прошлой неделе выиграла турнир под эгидой ITF во Франции, продолжает занимать 109-е место.
А вот третья ракетка Эстонии Елена Малыгина добилась прогресса, переместившись с 579-го на 568-е место.
Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, на второй строчке идет румынка Симона Халеп, а на третьем месте продолжает находиться японка Наоми Осака.