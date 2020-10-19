Пн, 19.10.2020
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Светлана Скребнева

Позиции Контавейт и Канепи в рейтинге WTA не изменились

Анетт Контавейт (слева) и Кайа Канепи.

ФОТО: Raul Mee

Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - сохранили свои позиции в рейтинге WTA, пишет Rus.ERR.

В обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованной в понедельник, 19 октября, Контавейт осталась на 22-й строчке.

Кайа Канепи, которая на прошлой неделе выиграла турнир под эгидой ITF во Франции, продолжает занимать 109-е место.

А вот третья ракетка Эстонии Елена Малыгина добилась прогресса, переместившись с 579-го на 568-е место.

Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, на второй строчке идет румынка Симона Халеп, а на третьем месте продолжает находиться японка Наоми Осака.

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