Саар: Март Хельме целенаправленно разрушает основы нашего государства и наносит ущерб безопасности Эстонии

Парламентская фракция Социал-демократической партии хочет сегодня при первой же возможности встретиться с премьер-министром Юри Ратасом, чтобы узнать, намерен ли глава правительства освободить министра внутренних дел Марта Хельме от занимаемой должности.
«За враждебные и недостойные слова Марта Хельме отвечает в первую очередь Юри Ратас. У Ратаса были целые выходные, чтобы поразмышлять. И теперь мы ждем от главы правительства разъяснений, как именно он намерен гарантировать нашим жителям, что Эстония уважает права человека, является безопасной и дружелюбной страной. Любому человеку, который придерживается демократических ценностей, совершенно очевидно, что Март Хельме не может продолжать свою работу в должности министра», – отметил председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.
По его словам, Март Хельме не только целенаправленно разрушает основы нашего государства, но и наносит ущерб нашим союзническим отношениям и, соответственно, безопасности Эстонии.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!