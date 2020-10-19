Саар: Март Хельме целенаправленно разрушает основы нашего государства и наносит ущерб безопасности Эстонии

«За враждебные и недостойные слова Марта Хельме отвечает в первую очередь Юри Ратас. У Ратаса были целые выходные, чтобы поразмышлять. И теперь мы ждем от главы правительства разъяснений, как именно он намерен гарантировать нашим жителям, что Эстония уважает права человека, является безопасной и дружелюбной страной. Любому человеку, который придерживается демократических ценностей, совершенно очевидно, что Март Хельме не может продолжать свою работу в должности министра», – отметил председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.