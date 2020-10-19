Пн, 19.10.2020
Те люди, которые говорят, что нашего референдума не надо, - гетерофобы. Они лезут в постель гетеросексуалов. Март Хельме
Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Саар: Март Хельме целенаправленно разрушает основы нашего государства и наносит ущерб безопасности Эстонии

Саар: Март Хельме целенаправленно разрушает основы нашего государства и наносит ущерб безопасности Эстонии

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Парламентская фракция Социал-демократической партии хочет сегодня при первой же возможности встретиться с премьер-министром Юри Ратасом, чтобы узнать, намерен ли глава правительства освободить министра внутренних дел Марта Хельме от занимаемой должности.

«За враждебные и недостойные слова Марта Хельме отвечает в первую очередь Юри Ратас. У Ратаса были целые выходные, чтобы поразмышлять. И теперь мы ждем от главы правительства разъяснений, как именно он намерен гарантировать нашим жителям, что Эстония уважает права человека, является безопасной и дружелюбной страной. Любому человеку, который придерживается демократических ценностей, совершенно очевидно, что Март Хельме не может продолжать свою работу в должности министра», – отметил председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

По его словам, Март Хельме не только целенаправленно разрушает основы нашего государства, но и наносит ущерб нашим союзническим отношениям и, соответственно, безопасности Эстонии.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back