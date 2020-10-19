Март Хельме: это накрученная на пустом месте чушь!

«У меня, как и у всех, друзья, — вы, как журналисты, злоупотребляете этим — есть право на свободу слова и свободу убеждений. И в статье 45 ясно сформулировано одним предложением: цензуры нет. Нет также гомоцензуры!» - сказал Хельме журналистом.

Сегодня в 13.45 соберется коалиционный совет, чтобы обсудить скандальные высказывания Марта Хельме.

Напомним, что в интервью Deutsche Welle Март Хельме заявил, что брак — это союз между мужчиной и женщиной, подтвердив, что недоброжелательно относится к сексуальным меньшинствам. «Мы за то, чтобы обозначить в законодательстве четко и однозначно: брак - это союз между одной женщиной и одним мужчиной, и все. Если вам это не нравится, давайте денонсируем Закон о сожительстве. Этого они не готовы сделать, что означает, что наш референдум нужен. Мы хотим, чтобы государство сохранилось, а оно не может сохраниться без детей и без морали», - сказал он.

На вопрос, неужели в Эстонию набегут геи и затопят нацию, он ответил: «Пусть бегут в Швецию. Там все на них смотрят более вежливо».

Премьер-министр Юри Ратас в социальных сетях подверг критике высказывания министра внутренних дел Марта Хельме в интервью порталу Deutsche Welle, отметив, что Центристская партия, создавая коалицию с EKRE, договаривалась совсем о других ценностных оценках, нежели враждебное отношение к геям. Он подчеркнул, что ценностные оценки формируются изначально Конституцией, которая однозначно гласит, что все жители Эстонии равны перед законом, что никого из них нельзя дискриминировать и что законом в стране запрещены дискриминация и разжигание вражды. По словам Керсти Кальюлайд, политику с такими взглядами, как у Марта Хельме, не место в правительстве.