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За сутки в России выявили почти 16 тысяч новых случаев заражения Covid-19. Это рекордное число за время пандемии. В столице начинает действовать система check in - пока регистрироваться надо только в ночных клубах и барах, но QR-коды могут ввести и для посещения ресторанов и салонов красоты. Мэр Сергей Собянин при этом исключил введение в Москве комендантского часа.

За сутки в России выявили почти 16 тысяч новых случаев заражения Covid-19. Это рекордное число за время пандемии. В столице начинает действовать система check in - пока регистрироваться надо только в ночных клубах и барах, но QR-коды могут ввести и для посещения ресторанов и салонов красоты. Мэр Сергей Собянин при этом исключил введение комендантского часа в Москве.

А в работе онлайн-платформы для московских школьников произошел сбой в первый день после начала дистанционного обучения. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Уже почти 16 тысяч случаев в сутки

Суточный прирост Covid-19 составил 15 982 случая, умерли 179 пациентов, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимальное число за время пандемии - весной цифры не поднимались выше 12 тысяч случаев.

В воскресенье было зарегистрировано 15 099 новых случаев. Уже третий раз превышена планка 15 тысяч, в субботу было 14 922, в пятницу - 15 150. Недельный рост в воскресенье впервые за время пандемии превысил 100 тысяч.

В сентябре суточный прирост Covid-19 подскочил с 5 тысяч до 10 тысяч случаев, к 9 октября перевалил за отметку 12 тысяч, 11 октября была превышена отметка 13 тысяч, 14 октября - 14 тысяч. За все время пандемии в стране выявили уже 1 415 316 заражений, 1 075 904 пациентов вылечились, умерли 24 366 человек.

Число заразившихся коронавирусом в мире к понедельнику превысило 40 млн, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 5 376 заражений (это максимум с 12 мая), 51 пациент скончался. На настоящий момент госпитализированы около 10 тысяч человек, около 1 тысячи находятся в реанимации и на ИВЛ, сообщил в понедельник мэр Собянин. За сутки госпитализировали еще 988 пациентов, остальные остались лечиться дома.

Эксперимент с QR-кодами

В Москве с понедельника ночные клубы и бары начинают работать по check in. Это значит, что и посетители, и работники должны копировать QR-код и направлять их в базу данных, чтобы в случае, если кто-то заразится Covid-19, остальные получили уведомление о необходимости сдать тест.

Московские власти не исключают, что если эксперимент окажется успешным, то по такой же системе будут работать и другие заведения - например, рестораны или салоны красоты.

«Если система заработает, вполне возможно и другие отрасли присоединятся к ней. Те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораны. На мой взгляд, это некая альтернатива полному закрытию», - заявил глава департамента торговли Алексей Немерюк в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому в Инстаграме.

О том, что владельцы баров и ночных клубов сами просили ввести систему check in, ранее говорил и мэр Собянин.

В выходные «Медуза» со ссылкой на свои источники сообщила, что если эксперимент с системой QR-кодов и смс будет удачным, такая же схема начнет работать для посещения кафе и ресторанов.

Собеседник издания сказал, что изначально власти Москвы обсуждали идею закрыть город на карантин, как это было весной после вспышки коронавируса. «Но от такой концепции решили отказаться, так как мэрия не хочет драконовских мер, которые будут душить экономику», - пояснил источник.

В понедельник уже сам Собянин объявил о том, что власти не пойдут на крайние меры.

«Крайние меры - введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», - написал мэр в своем блоге.

«Оптимальная стратегия», по выражению Собянина, заключается в том, чтобы найти «средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер». «Многие люди ждут, что будут введены более жесткие ограничения. Я не вижу необходимости для принятия более жестких мер, хотя отдельные точечные решения исключать нельзя», - добавил Собянин, не уточнив, какие именно решения.

«Масочный режим в общественном транспорте должен соблюдаться и тут послаблений тоже не планируется», - напомнил мэр Москвы. Накануне власти пригрозили рейдами в метро для выявления тех, кто не носит маски. По наблюдениям Собянина, если летом таких граждан было много, то сейчас уже нет. Кроме того, он считает, что трафик в транспорте снизился после требования властей перевести не менее 30% работников на удаленный режим.

Дистанционка для школьников началась со сбоев

Среди решений, принятых властями Москвы, был указ о переводе школьников начиная с 6-го класса на дистанционный режим учебы. Этот режим будет действовать по меньшей мере до ноября. Ученики, а также их родители в первый день дистанционки жалуются, что система дала сбой и не работает.

О проблемах пишет даже политик Алексей Навальный, который после отравления проходит реабилитацию в Германии. По его словам, его сын-школьник Захар не может зайти на специальный портал.

Давно я не слышал таких проклятий в адрес Собянина. Это Захар сидит и ругается. У него началась дистанционная учеба. Уроки должны идти через специальный портал, на который потратили миллиарды. Конечно, всё упало и не работает. В итоге все плюнули и вернулись в зум. — Alexey Navalny (@navalny) October 19, 2020

Сбой произошел на онлайн-платформе «Московская электронная школа» (МЭШ), пишет «Медуза» со ссылкой на сообщения родителей.

Многие школьники утром в понедельник - до этого было две недели каникул из-за Covid-19 - не смогли подключиться к онлайн-урокам в программе Microsoft Teams, выбранной мэрией Москвы для проведения занятий.

Программа не открывалась ни в браузере, ни в отдельном приложении, уточняет издание. «Медуза» и The Bell сообщают, что не только в школе, где учится сын Навального, учителям пришлось переводить уроки в Zoom (там они были и весной, когда школы не работали).

Некоторые школьники не смогли даже авторизоваться в электронном журнале, а сайт мэрии mos.ru с утра выдавал ошибку подключения.

Первый онлайн-урок прошел с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ, подтвердили изданию The Bell в департаменте образования Москвы: «Ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов... В настоящее время уроки продолжаются. Благодарим учителей, родителей и ребят за умение быстро подстраиваться под изменения».

Новые ограничения в Московской области

Тем временем в соседнем Подмосковье вводятся новые ограничительные меры. «Выставки, музеи и массовые мероприятия мы запретим», - сказал губернатора Андрей Воробьев.

Из его заявления следует что запрет будет одобрен в среду. Когда он вступит в силу, неясно. Также будут запрещены спортивные мероприятия со зрителями.

Министр культуры России Ольга Любимова позже уточнила, что в подмосковных музеях-усадьбах будут закрыты экспозиции, которые находятся внутри помещений, а гулять в парках не запретят.

В Москве в музеи билеты можно купить только в режиме онлайн, но музеи и выставки продолжают работать. Весной власти Московской области копировали запретительные инициативы столицы, а сейчас ситуация изменилась. На прошлой неделе после объявления о QR-кодах в московских клубах подмосковные власти просто запретили развлечения в ночных заведениях.