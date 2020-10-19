Пн, 19.10.2020
Как это вообще возможно, что министр внутренних дел вступил в явное противоречие с Конституцией? Индрек Саар
Индрек Саар
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  • Янек Мягги: Партии реформ не удалось использовать скандал в своих интересах

Янек Мягги: Партии реформ не удалось использовать скандал в своих интересах

Янек Мягги, министр госуправления.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

После высказываний министра внутренних дел Марта Хельме (EKRE) Партия реформ не смогла в достаточной степени обозначить свою позицию и показать, что она готова пойти в правительство, заявил в эфире передачи «Terevisioon» пиарщик и экс-политик Янек Мягги, пишет Postimees.

Мягги пояснил, что у него складывается впечатление, что реформисты не смогли использовать скандал в своих интересах, передает ERR.

«Мне, например, непонятно, зачем глава Партии реформ обращается в прессу и заявляет, что Март Хельме должен подать в отставку. Правильней было бы пойти к Юри Ратасу, к Мартину Хельме или к Хелиру-Вальдору Сеэдеру и предложить создать новое правительство», - сказал Мягги.

Он добавил, что Партия реформ с этим не справилась, а это означает, что находящиеся в настоящее время у власти силы посредством представительной демократии гораздо лучше справляются с представлением интересов народа.

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