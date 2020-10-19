Янек Мягги: Партии реформ не удалось использовать скандал в своих интересах

После высказываний министра внутренних дел Марта Хельме (EKRE) Партия реформ не смогла в достаточной степени обозначить свою позицию и показать, что она готова пойти в правительство, заявил в эфире передачи «Terevisioon» пиарщик и экс-политик Янек Мягги, пишет Postimees.
Мягги пояснил, что у него складывается впечатление, что реформисты не смогли использовать скандал в своих интересах, передает ERR.
«Мне, например, непонятно, зачем глава Партии реформ обращается в прессу и заявляет, что Март Хельме должен подать в отставку. Правильней было бы пойти к Юри Ратасу, к Мартину Хельме или к Хелиру-Вальдору Сеэдеру и предложить создать новое правительство», - сказал Мягги.
Он добавил, что Партия реформ с этим не справилась, а это означает, что находящиеся в настоящее время у власти силы посредством представительной демократии гораздо лучше справляются с представлением интересов народа.