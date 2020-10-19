Янек Мягги: Партии реформ не удалось использовать скандал в своих интересах

Мягги пояснил, что у него складывается впечатление, что реформисты не смогли использовать скандал в своих интересах, передает ERR.

«Мне, например, непонятно, зачем глава Партии реформ обращается в прессу и заявляет, что Март Хельме должен подать в отставку. Правильней было бы пойти к Юри Ратасу, к Мартину Хельме или к Хелиру-Вальдору Сеэдеру и предложить создать новое правительство», - сказал Мягги.