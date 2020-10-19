Из-за хитрых соседей теперь в Силламяэ выбросить старый диван можно только со справкой от председателя КТ

Жители Силламяэ могут бесплатно сдать на специальную площадку крупногабаритный мусор, например, старую мебель или строительные отходы, возникающие при ремонте квартиры. В соседних самоуправлениях за это нужно платить, поэтому бесплатной силламяэской площадкой стали пользоваться жители соседних городов и волостей: прежде всего те, кто делает ремонты в квартирах или предлагает услуги по вывозу мусора после ремонта. Поэтому теперь, если житель Силламяэ хочет выбросить, например, старый диван, ему потребуется справка от председателя КТ.
Бесплатно - только для местных жителей
Алина Невент, специалист по окружающей среде городского управления Силламяэ, рассказала, что на площадке для сбора крупногабаритного мусора стало много отходов не местного происхождения:
“Туда привозят мусор из других городов и волостей. Поэтому местному самоуправлению пришлось пойти на такие меры - поставить камеры, оградить всё забором. И поскольку у нас сейчас небольшая сложность, чтобы сделать идентификацию по ID-карте, мы ввели бланк, чем жители недовольны. Если житель хочет передать нам какой-то свой старый диван или строительный мусор в относительно небольшом количестве, например, после ремонта, он должен заполнить бланк, который мы разработали в городском управлении. Там нужно написать квартирное товарищество, тип мусора и поставить подпись председателя”.
Бланк можно скачать на городском сайте, а сама площадка для сбора мусора теперь организована на новом месте - на углу улиц Льва Толстого и Сытке. Скорее всего, справка не потребуется, чтобы выбросить небольшое количество крупного мусора, например, один стул или один старый торшер. Понятно, что ради такого количества никто не поедет в Силламяэ из соседнего города.
Прием и утилизация крупногабаритного мусора в Силламяэ, на самом деле, не бесплатные - эта услуга входит в ежемесячную плату за вывоз мусора. Каждый владелец квартиры платит 4,61 евро в месяц. Получается, что до недавних пор каждый житель Силламяэ оплачивал утилизацию мусора для хитрых соседей.
В городском управлении Силламяэ считают, что бесплатной возможностью пользовались не только частные лица.
“Никто за руку не пойман, но возможно, это мелкие строительные фирмы, которые делают ремонт, забирают у клиента мусор для утилизации, но сами везут его не на свалку Уйкала и не в Нарвский отходный центр, а к нам”, - сказала Алина Невент.
По ее словам, официально сдать тонну строительного мусора стоит около 120 евро. Если строительный объект находится далеко от официальной свалки, к этому добавляются заметные транспортные расходы. Поэтому для некоторых мелких фирм площадка в Силламяэ была хорошим способом экономить.
Мусор по-прежнему оказывается в лесу
Встречается и более кардинальный способ экономить на вывозе строительного мусора. Частные лица и небольшие фирмы предлагают вывести строительный мусор, но вывозят его просто в лес. Специалист по окружающей среде управы Нарва-Йыэсуу Яан Метсис говорит, что ситуация с незаконными свалками на территории этого самоуправления в последнее время вряд ли стала лучше. Чаще всего мусор оказывается в государственным лесах, и ликвидацию нелегальных свалок оплачивает Центр государственных лесов (RMK), а не местное самоуправление.
Лесничий Ида-Вируского лесничества RMK Алар Сюда говорит, что нелегальные свалки в лесах - по-прежнему большая проблема, которая обостряется дважды в год.
“Один такой период весной, в мае месяце. И другой период, когда вывозят мусор - перед зимой, как раз сейчас. Наверное, сейчас чаще делают ремонт”, - сказал лесничий.
Алар Сюда отмечает, что в каждом самоуправлении должен был организован прием мусора и, может быть, до людей не доходит информация, куда свой мусор можно сдать легально.
“Самая большая проблема, мне кажется, строительный мусор, - сказал лесничий. - Но бывает и довольно много бытового мусора. Этого я совсем не понимаю - у каждого же должен быть договор. И почему такой мусор вывозят в лес - я не знаю”.
Город без мусорных контейнеров
В Силламяэ исторически сложилась необычная система обращения с отходами - здесь нет мусорных контейнеров у жилых домов. Дважды в день город объезжает мусоровоз, в установленное время жители выходят на улицу и бросают мусор прямо в подъехавшую машину.
Сейчас готовится новый конкурс госпоставки на вывоз мусора, по условиям которого появится сортировка мусора, но у жилых домов не появятся контейнеры. Со следующего года мусоровоз для смешанных бытовых отходов будет объезжать город Силламяэ четыре дня в неделю и только раз в сутки. Плюс один раз в неделю мусоровоз будет собирать только бумагу и картон и один раз в неделю - биологические и пищевые отходы.
На обычную контейнерную систему сбора мусора перейдут только юридические лица и подведомственные учреждения городской управы, например, детские сады и школы.
По словам Алины Невент, жители Силламяэ по-разному относятся к сложившейся системе вывозу мусора:
“Люди более старшего поколения не хотят контейнеров. Они говорят, что контейнеры - это крысы, чайки, антисанитария, вонь. Молодежь говорит, что не хочет выходить к машине. Например, машина в 7.35 около дома, так рано никак не выйти. Или машина в 7.30 вечера, а человека еще нет дома. А нам нужно соответствовать всем европейским нормативам и максимально сортировать мусор. Если будет только машина для смешанного мусора, мы не придем к целевым цифрам по сортировке”.