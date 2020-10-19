Из-за хитрых соседей теперь в Силламяэ выбросить старый диван можно только со справкой от председателя КТ

Бесплатно - только для местных жителей

Алина Невент, специалист по окружающей среде городского управления Силламяэ, рассказала, что на площадке для сбора крупногабаритного мусора стало много отходов не местного происхождения:

“Туда привозят мусор из других городов и волостей. Поэтому местному самоуправлению пришлось пойти на такие меры - поставить камеры, оградить всё забором. И поскольку у нас сейчас небольшая сложность, чтобы сделать идентификацию по ID-карте, мы ввели бланк, чем жители недовольны. Если житель хочет передать нам какой-то свой старый диван или строительный мусор в относительно небольшом количестве, например, после ремонта, он должен заполнить бланк, который мы разработали в городском управлении. Там нужно написать квартирное товарищество, тип мусора и поставить подпись председателя”.

Бланк можно скачать на городском сайте, а сама площадка для сбора мусора теперь организована на новом месте - на углу улиц Льва Толстого и Сытке. Скорее всего, справка не потребуется, чтобы выбросить небольшое количество крупного мусора, например, один стул или один старый торшер. Понятно, что ради такого количества никто не поедет в Силламяэ из соседнего города.

Алина Невент показывает силламяэскую площадку для бесплатного приема крупногабаритного мусора. ФОТО: Николай Андреев

Прием и утилизация крупногабаритного мусора в Силламяэ, на самом деле, не бесплатные - эта услуга входит в ежемесячную плату за вывоз мусора. Каждый владелец квартиры платит 4,61 евро в месяц. Получается, что до недавних пор каждый житель Силламяэ оплачивал утилизацию мусора для хитрых соседей.

В городском управлении Силламяэ считают, что бесплатной возможностью пользовались не только частные лица.

“Никто за руку не пойман, но возможно, это мелкие строительные фирмы, которые делают ремонт, забирают у клиента мусор для утилизации, но сами везут его не на свалку Уйкала и не в Нарвский отходный центр, а к нам”, - сказала Алина Невент.

По ее словам, официально сдать тонну строительного мусора стоит около 120 евро. Если строительный объект находится далеко от официальной свалки, к этому добавляются заметные транспортные расходы. Поэтому для некоторых мелких фирм площадка в Силламяэ была хорошим способом экономить.

Бесплатно принимают строительный мусор в Силламяэ только у частных лиц, живущих в этом городе. ФОТО: Николай Андреев

Мусор по-прежнему оказывается в лесу

Встречается и более кардинальный способ экономить на вывозе строительного мусора. Частные лица и небольшие фирмы предлагают вывести строительный мусор, но вывозят его просто в лес. Специалист по окружающей среде управы Нарва-Йыэсуу Яан Метсис говорит, что ситуация с незаконными свалками на территории этого самоуправления в последнее время вряд ли стала лучше. Чаще всего мусор оказывается в государственным лесах, и ликвидацию нелегальных свалок оплачивает Центр государственных лесов (RMK), а не местное самоуправление.

Лесничий Ида-Вируского лесничества RMK Алар Сюда говорит, что нелегальные свалки в лесах - по-прежнему большая проблема, которая обостряется дважды в год.