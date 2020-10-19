Видео ⟩ 74-летний египтянин стал самым возрастным футболистом мира

Бахадер вытеснил из анналов истории израильтянина Исаака Хайика, который ранее установил возрастную планку на отметке в 73 года.

Эззельдин провел дебютный матч за команду "Шестое октября" в марте нынешнего года, реализовав пенальти. Во второй встрече реализовать 11-метровый ветеран не сумел.

После установления рекорда контракт с Бахадером был аннулирован, но он не намерен вешать бутсы на гвоздь.