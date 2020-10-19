Пн, 19.10.2020
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Март Хельме
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Видео ⟩ 74-летний египтянин стал самым возрастным футболистом мира

Футбольный мяч. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

Египтянин Эззельдин Бахадер стал самым возрастным профессиональным игроком в истории футбола, отыграв полный матч в возрасте 74 лет в чемпионате третьего по силе дивизиона чемпионата страны. Его достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Reuters.

Бахадер вытеснил из анналов истории израильтянина Исаака Хайика, который ранее установил возрастную планку на отметке в 73 года.

Эззельдин провел дебютный матч за команду "Шестое октября" в марте нынешнего года, реализовав пенальти. Во второй встрече реализовать 11-метровый ветеран не сумел.

После установления рекорда контракт с Бахадером был аннулирован, но он не намерен вешать бутсы на гвоздь.

"Я надеюсь когда-нибудь улучшить свое достижение, чтобы остальным стало чуть сложнее его побить", - пообещал рекордсмен.

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