В материалах дела Ивана Сафронова все-таки появился его чешский друг: следствие считает его вербовщиком

Информированный источник «Интерфакса» уточнил, что речь идет о чешском знакомом Сафронова Мартине Ларише. Еще в середине июля ТАСС со ссылкой на источник в разведывательных службах говорил, что чех якобы является кадровым сотрудником чешских спецслужб. Сам Лариш назвал это бредом и дезинформационным вбросом, передает NEWSru.

«Лариш, по версии следствия, завербовал Сафронова в 2012 году для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой - Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США», - заявил собеседник «Интерфакса».

Адвокат добавил, что человек, указанный в процессуальных документах, по версии следствия, в 2017 якобы дал Сафронову некие указания. «Иван не скрывает знакомства с этим человеком, имя которого я не называю, но завербованным он себя, конечно, не считает», - подчеркнул Павлов.

«Зачем следствию было скрывать от Сафронова имя этого человека, не указывая его в официальном обвинении - остается загадкой. Спустя три месяца после задержания Ивана имя его знакомого все-таки было названо», - отметил он. По его мнению, следствие сделало такой шаг под давлением общественного мнения, «чтобы хоть как-то сделать обвинение более понятным».

В то же время следствие продолжает скрывать от Сафронова и не предъявляет защите письма, отправленные чешскому коллеге в 2017 году, в которых ФСБ усмотрело гостайну. Павлов добавил, что упоминание в документах имени предполагаемого «вербовщика» не устраняет в полной мере проблему неконкретности предъявленного Сафронову обвинения.

«Мы по-прежнему настаиваем на том, что оно содержит лишь общие фразы о том, что инкриминируется Ивану, и продолжим добиваться от следствия разъяснения его сути. Пусть предъявят Ивану отправленные им три года назад письма. Тогда обвиняемый сможет дать пояснения и указать на открытые источники, в которых опубликованы содержащиеся в этих письмах сведения», - подчеркнул Павлов.

Мартин Лариш на момент знакомства с Иваном Сафроновым работал в России корреспондентом газеты Lidové noviny, сейчас он руководит аналитическим Центром безопасности по анализу и предотвращению угроз (Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci, CBAP). Лариш рассказывал, что центр занимается аналитическими заметками на разные темы, связанными в основном с политикой, экономикой и безопасностью в разных регионах мира. Все публикации и заметки доступны на сайте организации.

Лариш и Сафронов знакомы с 2012 года, со временем они стали друзьями и проводили свободное время вместе, рассказывал чех. По его словам, в профессиональном плане они с Сафроновым общались сугубо как коллеги «на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности». Лариш отметил, не имеет доступа к государственной тайне в Чехии, как и Сафронов - в России, так как «в журналистике с секретными материалами не работают». Иностранец категорически отрицает причастность к любой спецслужбе.