Каллас: если Хельме останется министром, под враждебной в отношении меньшинств политикой подпишутся «Отечество» и центристы

Каллас подчеркнула, что под такой политикой подпишется и премьер-министр Юри Ратас, который в своем выступлении осудил высказывание Марта Хельме.

Сейчас Партия реформ заняла выжидательную позицию, следя за тем, какое решение примет коалиция. В то же время оппозиция собрала голоса для начала процесса объявления Марту Хельме вотума недоверия. По словам Каллас, уже давно ясно, что Март Хельме не соответствует должности министра.

Каллас добавила, что отдельного разговора заслуживает и то, как Юри Ратас сможет проглотить вербальную атаку Хельме: «Как он постоит за свое достоинство».

Партия реформ всегда готова создать правое правительство, которое не относится с враждой к меньшинствам и не наносит вред репутации Эстонии», - сказала Каллас.