Каллас: если Хельме останется министром, под враждебной в отношении меньшинств политикой подпишутся «Отечество» и центристы

В нынешнем правительственном кризисе Партия реформ заняла выжидательную позицию. Однако председатель партии Кая Каллас отметила, что если Март Хельме останется на посту министра внутренних дел, враждебная по отношению к меньшинствам политика будет связана не только с Консервативной народной партией Эстонии (EKRE): под ней подпишутся как Центристская партия, так и «Отечество», пишет Postimees.
Каллас подчеркнула, что под такой политикой подпишется и премьер-министр Юри Ратас, который в своем выступлении осудил высказывание Марта Хельме.
Сейчас Партия реформ заняла выжидательную позицию, следя за тем, какое решение примет коалиция. В то же время оппозиция собрала голоса для начала процесса объявления Марту Хельме вотума недоверия. По словам Каллас, уже давно ясно, что Март Хельме не соответствует должности министра.
Каллас добавила, что отдельного разговора заслуживает и то, как Юри Ратас сможет проглотить вербальную атаку Хельме: «Как он постоит за свое достоинство».
Партия реформ всегда готова создать правое правительство, которое не относится с враждой к меньшинствам и не наносит вред репутации Эстонии», - сказала Каллас.
Кроме того, сегодня Партия реформ передаст в парламент законопроект, с помощью которого можно будет изменить Пенитенциарный кодекс таким образом, чтобы и разжигание ненависти стало наказуемым. Согласно действующему закону, за разжигание ненависти сейчас можно наказать только в том случае, если оно создает угрозу жизни, здоровью или имуществу.