Картина дня: задержание основателя эстонской ИТ-компании, исчезнувшая вакцина от гриппа и скандал вокруг Хельме набирает обороты

Коронавирус выявлен у семи жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 680 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них семь проб дали положительный результат. Читать далее...

Студия Postimees: почему вакцина от гриппа закончилась, не успев начаться?

В начале сезона холодов и простуд в Эстонии закончилась вакцина от гриппа. На что теперь можно надеяться? Куда делась вакцина? Кто просчитался с поставками? На вопросы Postimees ответила в прямом эфире главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова. Смотрите интервью в повторе!

Не забудьте перевести часы: Эстония переходит на зимнее время

В воскресенье, 25 октября, в 4:00 утра Эстония переходит на зимнее время. Читать далее...

В Минске задержан основатель эстонской ИТ-компании

В субботу во время акций протеста, прошедших в Минске, был задержан один из основателей эстонской ИТ-компании Bamboo Group OÜ 44-летний Владислав Герчиков. Руководство фирмы готовит обращение в МИД Эстонии за помощью и занимается вопросом освобождения председателя правления свой фирмы. Читать далее...

С 19 октября въезд в Эстонию без ограничений возможен лишь из трех европейских стран

С 19 октября без двухнедельной самоизоляции или обязательного тестирования в Эстонию можно въехать только из Греции, Кипра и Норвегии, а в определенных случаях не нужна самоизоляция прибывающим из Латвии, Литвы и Финляндии. Читать далее...

Из-за хитрых соседей теперь в Силламяэ выбросить старый диван можно только со справкой от председателя КТ

Жители Силламяэ могут бесплатно сдать на специальную площадку крупногабаритный мусор, например, старую мебель или строительные отходы, возникающие при ремонте квартиры. Читать далее...

Блог 〉 Мартин Хельме: если кто-то обнаружил в пятницу, что EKRE против гомоповестки, то он дурак

Председатель Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме созвал пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы журналистов на тему интервью, данного министром внутренних дел Мартом Хельме изданию Deutsche Welle. Читать далее...

Март Хельме: это накрученная на пустом месте чушь!

Министр внутренних дел (EKRE) Март Хельме, чьи недавние высказывание изданию Deutsche Welle вызвали правительственный кризис, заявил сегодня, что полемика взялась ниоткуда. Читать далее...

Хеннинг Витте о гибели парома «Эстония»: это было массовое убийство, а не несчастный случай

В тот день, когда в Швеции стал доступен сериал «"Эстония" — находка, которая изменит все», я встретился в Стокгольме с адвокатом Хеннингом Витте, представлявшим сторону родственников жертв трагедии. Он больше известен не своими победами в зале суда, а книгой «Затонувшая правда» и отказом согласиться с выводами официальной комиссии, расследовавшей крушение «Эстонии». Читать далее...

Лиги: Хельме сделал глупость, унизив и без того униженного Ратаса и предъявив ему публичный ультиматум

Утренний ультиматум EKRE – если будет вынужден покинуть правительство министр внутренних дел Март Хельме, уйдет и EKRE – был глупым шагом, унижающим премьер-министра, отметил вице-спикер Партии реформ, член Рийгикогу Юрген Лиги. Читать далее...

Ратас о кризисе в правительстве: мы соберемся и найдем решение

В понедельник председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас заявил журналистам, что коалиционные партнеры ищут выход из кризиса, разразившегося после высказывания главы МВД Марта Хельме в интервью зарубежным СМИ. Читать далее...

В Литве за сутки более 200 случаев COVID-19, в Латвии госпитализированы 80 человек

В Литве за последние сутки выявлено 205 новых случаев заражения коронавирусом, в Финляндии - 131, в Латвии - 44. Читать далее...

Каллас: если Хельме останется министром, под враждебной в отношении меньшинств политикой подпишутся «Отечество» и центристы

В нынешнем правительственном кризисе Партия реформ заняла выжидательную позицию. Однако председатель партии Кая Каллас отметила, что если Март Хельме останется на посту министра внутренних дел, враждебная по отношению к меньшинствам политика будет связана не только с Консервативной народной партией Эстонии (EKRE): под ней подпишутся как Центристская партия, так и «Отечество». Читать далее...