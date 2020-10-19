Пн, 19.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
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  • Причиной пожара в таллиннской квартире стал заряжавшийся на диване лэптоп

Причиной пожара в таллиннской квартире стал заряжавшийся на диване лэптоп

Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

В субботу, 17 октября, в 5:32 спасатели получили вызов: в Таллинне на первом этаже многоквартирного дома на Сыпрузе-пуйестеэ горел диван.

Спавший в квартире молодой человек проснулся от сигнала дымового датчика и выпрыгнул из окна первого этажа. Молодой человек не пострадал, медики скорой помощи осмотрели его и передали родителям. Спасатели вошли в квартиру через дверь и окна и потушили пожар к 6:12.

Спасательный департамент сообщает, что, вероятнее всего, причиной возгорания стали лэптоп и зарядка, которые лежали на диване.

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