Причиной пожара в таллиннской квартире стал заряжавшийся на диване лэптоп

В субботу, 17 октября, в 5:32 спасатели получили вызов: в Таллинне на первом этаже многоквартирного дома на Сыпрузе-пуйестеэ горел диван.
Спавший в квартире молодой человек проснулся от сигнала дымового датчика и выпрыгнул из окна первого этажа. Молодой человек не пострадал, медики скорой помощи осмотрели его и передали родителям. Спасатели вошли в квартиру через дверь и окна и потушили пожар к 6:12.
Спасательный департамент сообщает, что, вероятнее всего, причиной возгорания стали лэптоп и зарядка, которые лежали на диване.