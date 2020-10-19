Причиной пожара в таллиннской квартире стал заряжавшийся на диване лэптоп

Спавший в квартире молодой человек проснулся от сигнала дымового датчика и выпрыгнул из окна первого этажа. Молодой человек не пострадал, медики скорой помощи осмотрели его и передали родителям. Спасатели вошли в квартиру через дверь и окна и потушили пожар к 6:12.