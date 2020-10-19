Молодежь Эстонии строит планы на будущее – поступление в зарубежный вуз

Много ли гимназистов, учащихся в русских школах Эстонии, хотят уехать учиться за границу? С целью узнать ответ на этот вопрос выпускницей летней школы журналистики SSE Riga и Rus.Postimees Дарьей Богер был проведен анонимный опрос среди учащихся трех школ: Тартуской гимназии Аннелинна, Ласнамяэской русской гимназии и Таллиннской Еврогимназии.

Больше всего на опрос откликнулись 10-е классы, а именно 40,6%, и меньше всего 12-е – это 24,6%. Стоит отметить, что у 12-х классов более четкое представление о своем будущем, ведь молодых людей уже через год ждет выход во взрослую жизнь. А учащиеся в 10-х и 11-х классах могут еще обо всем хорошенько подумать.

В Эстонии планирует остаться 46,4% опрошенных. Девушки и парни говорят, что их устраивает жизнь в Эстонии, даже наоборот, для молодых людей наша страна является идеальной страной.

«Безусловно, в Таллинне мне нравится доступность образования в том смысле, что существует много возможностей для развития: например, платные кружки или курсы. Это очень хорошая возможность обрести новые знакомства, высказать свое мнение и быть услышанным. Кроме этого, для молодежи проводится множество различных вебинаров, в том числе и бесплатных», - говорит один из таллиннских гимназистов.

Учащимся нравится, что Эстония является членом ЕС и государство вкладывается в ее развитие. Со слов таллиннских гимназистов, их город зеленый, очень много внимания уделяется строительству троп, парков, прогулочных дорожек, спортивных площадок, то есть много чего делается для горожан, а именно - для их комфортного проживания.

Одна из причин, по которой некоторые не хотят поступать в иностранные вузы, проста: молодые люди не готовы находиться вдалеке от своих семей и друзей и столкнуться с другим менталитетом. Привычный ритм жизни, родная обстановка, близкие люди – всё это у них здесь.

Среди молодых людей, которые хотят остаться в Эстонии, много тех, кто не боится эстонского языка. «Язык мне очень нравится и легко дается. Я не боюсь полного погружения в языковую среду, мне даже интересно, как это будет!» - ответил один из опрошенных.

Кто-то просто не готов уехать за границу из-за того, что вложил много сил, времени и денежных средств в изучение государственного языка. «Могу сказать, что когда я поступила в 10-й класс, мне сложно было представить, как это учиться на 60% на эстонском, я боялась этого в какой-то момент... Но когда начала обучение, то поняла, что не все так страшно. Эстонский заметно улучшается, когда ты регулярно находишься в среде тех учителей, которые говорят на госязыке» - объяснила гимназистка.