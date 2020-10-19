Молодежь Эстонии строит планы на будущее – поступление в зарубежный вуз

Ежегодно перед выпускниками гимназий встает вопрос о предстоящем поступлении в высшие учебные заведения. Однако не всегда молодые люди остаются на родине: многие с целью удовлетворения своих образовательных амбиций уезжают за границу.
Много ли гимназистов, учащихся в русских школах Эстонии, хотят уехать учиться за границу? С целью узнать ответ на этот вопрос выпускницей летней школы журналистики SSE Riga и Rus.Postimees Дарьей Богер был проведен анонимный опрос среди учащихся трех школ: Тартуской гимназии Аннелинна, Ласнамяэской русской гимназии и Таллиннской Еврогимназии.
Больше всего на опрос откликнулись 10-е классы, а именно 40,6%, и меньше всего 12-е – это 24,6%. Стоит отметить, что у 12-х классов более четкое представление о своем будущем, ведь молодых людей уже через год ждет выход во взрослую жизнь. А учащиеся в 10-х и 11-х классах могут еще обо всем хорошенько подумать.
В Эстонии планирует остаться 46,4% опрошенных. Девушки и парни говорят, что их устраивает жизнь в Эстонии, даже наоборот, для молодых людей наша страна является идеальной страной.
«Безусловно, в Таллинне мне нравится доступность образования в том смысле, что существует много возможностей для развития: например, платные кружки или курсы. Это очень хорошая возможность обрести новые знакомства, высказать свое мнение и быть услышанным. Кроме этого, для молодежи проводится множество различных вебинаров, в том числе и бесплатных», - говорит один из таллиннских гимназистов.
Учащимся нравится, что Эстония является членом ЕС и государство вкладывается в ее развитие. Со слов таллиннских гимназистов, их город зеленый, очень много внимания уделяется строительству троп, парков, прогулочных дорожек, спортивных площадок, то есть много чего делается для горожан, а именно - для их комфортного проживания.
Одна из причин, по которой некоторые не хотят поступать в иностранные вузы, проста: молодые люди не готовы находиться вдалеке от своих семей и друзей и столкнуться с другим менталитетом. Привычный ритм жизни, родная обстановка, близкие люди – всё это у них здесь.
Среди молодых людей, которые хотят остаться в Эстонии, много тех, кто не боится эстонского языка. «Язык мне очень нравится и легко дается. Я не боюсь полного погружения в языковую среду, мне даже интересно, как это будет!» - ответил один из опрошенных.
Кто-то просто не готов уехать за границу из-за того, что вложил много сил, времени и денежных средств в изучение государственного языка. «Могу сказать, что когда я поступила в 10-й класс, мне сложно было представить, как это учиться на 60% на эстонском, я боялась этого в какой-то момент... Но когда начала обучение, то поняла, что не все так страшно. Эстонский заметно улучшается, когда ты регулярно находишься в среде тех учителей, которые говорят на госязыке» - объяснила гимназистка.
Меньше всего тех, кто совсем не имеет никакого представления о своем будущем, и это 4,3% ответивших на вопросы. Ответы этой группы были максимально просты: «Еще не знаю» или «Еще не определился».
Серьезно задумывается поступать за границу 49,3% молодых людей, заполнивших опросник. У этой группы основными проблемами является эстонский язык и маленький выбор специальностей. «Я считаю, что образование за границей более продвинуто», - отвечают гимназисты.
Эта мысль повторяется, только формулируется по-разному: «Считаю, что за за границей больше перспектив для учебы и карьеры». А еще были ответы в духе «Хочу поступить на специальность, которой в Эстонии не обучают».
Среди желающих уехать много тех, кто хочет получать высшее образование на родном языке: «Я хочу учиться за границей потому, что для продолжения обучения в Эстонии нужно знать государственный язык, а он мне тяжело дается», - поясняет один из учеников. Один из тартуских гимназистов написал, что иногда он даже думает на эстонском, но все равно, этого мало для того, чтобы спокойно существовать в эстонской среде.
«Я, если честно, уже по-настоящему устала. У меня всего два урока на русском языке, собственно русский и математика. И чем ближе к экзаменам, тем больше вгоняют в состояние «ты не сдашь даже на А1». А еще, когда у тебя возникает какая-то проблема, ты идешь к завучу, директору или учителю и формулируешь все на эстонском. Не всегда ты скажешь так, как нужно и как хотелось бы» - высказалась одна из девочек.
Остальные гимназисты из этой группы хотят развиваться в англоязычной среде, а кто-то желает сменить обстановку и климат на более теплый. «Я хотел бы учиться за границей, так как считаю, что смена атмосферы и окружения положительно скажется на качестве обучения, да и просто интересно попробовать что-то новое», - ответил еще один ученик.
Больше всего тех, кто хочет поступить в Россию, на втором месте Финляндия. После Финляндии идут Канада, Великобритания и Германия. Есть желающие получить высшее образование в Литве, Швеции и даже в Южной Корее, Испании, Норвегии, Дании, Шотландии и Голландии.
Также среди опрошенных есть те, кто хотел бы вернуться в Эстонию после того, как закончит обучение в другой стране.
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