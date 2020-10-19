Теперь разведенные родители имеют право получать детское пособие по очереди без согласия друг друга

В суд обратился отец, который хотел получать пособие за свою дочь и пособие многодетным семьям. Отец и мать девочки развелись, а ребенок жил по две недели с отцом, а по две — с матерью, однако пособие выплачивалось только последней. Кроме общей дочери, в семьях обоих родителей воспитывались еще по двое несовершеннолетних детей. Мать девочки получала в 2018 году ежемесячно 510 евро в качестве пособия на трех детей и 300 евро в качестве пособие многодетной семье. В то же время отцу за двоих детей выплачивалось пособие в размере 110 евро ежемесячно.

Департамент социального страхования в июле 2018 года не удовлетворил ходатайство отца, поскольку мать ребенка выступила против поочередной выплаты пособия. По утверждению матери, она вкладывала в ребенка больше времени и денег, чем отец.

Закон о семейных пособиях не позволял департаменту разделить деньги без согласия того, кто получал пособие до того момента, то есть матери.

Отец пожаловался на решение Департамента соцстрахования в Таллиннский административный суд, а после — в окружной суд, посчитав, что это неравное обращение противоречит Конституции. Суды с отцом не согласились, но посоветовали обратиться в уездный суд, чтобы заменить необходимое согласие матери на решение суда.

Было нарушено право на равное обращение

Пленум Госсуда сегодня отменил ранние решения и признал положение Закона о семейных пособиях противоречащим Конституции. По оценке суда, было нарушено право отца девочки на равное обращение, поскольку ему выплачивалось меньшее пособие на ребенка и он не получал часть пособия многодетным семьям. Не соблюдался и принцип, согласно которому многодетная семья находится под особой защитой государства. Право на эффективное и справедливое производство также не было гарантировано, поскольку семейные пособия должны быстро доходить до детей.

По оценке Госсуда, было бы чрезмерно обременительным и затратным по времени, если бы один из родителей был вынужден требовать согласия другого родителя для получения пособия через уездный суд. В административном производстве, куда входит и ходатайство о семейном пособии, обстоятельства должны устанавливаться самим учреждением, а не судом. Департамент соцстрахования в состоянии сам определить, растет ли ребенок в обеих семьях примерно одинаковое время, и начать выплачивать пособие родителям по очереди. Предоставление пособия зависит от числа детей, а не от потребности семьи в государственной помощи или от того, сколько денег тот или иной родитель вложил в воспитание ребенка.

Департамент соцстрахования теперь должен заново пересмотреть ходатайство отца девочки. Если департамент решит выплачивать пособие родителям по очереди, то отец не может претендовать на частичное возмещение или перерасчет денег, которые уже получила мать. Госсуд подчеркнул, что в сложившейся ситуации закон не может быть истолкован в ущерб человеку, если ошибка была допущена государством, в данном случае - законодателем.