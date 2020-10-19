Из СИЗО вышел еще один участник встречи с Лукашенко - политтехнолог Виталий Шкляров

Адвокат политтехнолога Антон Гашинский подтвердил "Дождю", что Шклярова перевели под домашний арест. На 13:00 назначены следственные действия, но какие именно, пока неизвестно. Также, по словам адвоката, неясны условия домашнего ареста и наложенные в связи с ним ограничения. Где Шкляров будет находиться под домашним арестом, Гашинский тоже не знает. Он отметил, что мать политтехнолога сняла в Минске квартиру.

По словам Воскресенского, в случае противоправных действий Шклярова снова переведут под арест. "Сейчас он находится дома у моей мамы, так как он не из Минска. У него не было денег на отель, некуда было ехать", - рассказал бизнесмен. По его словам, политтехнолог "чувствует себя прекрасно".

Виталия Шклярова задержали в Минске в конце июля, ему было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. По версии силовиков, политехнолог помогал арестованному в мае блогеру Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты Белоруссии. Шкляров отрицал обвинения и заявлял, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в стране. Сергей и Светлана Тихановские также заявили, что Шкляров никогда не работал с их семьей.

Виталий Шкляров - уроженец Гомеля, у него есть американский диппаспорт, напоминает Tut.by. Он позиционирует себя как "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова". Супруга Шклярова - гражданка США, она работает в посольстве в Киеве.

После встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ из изоляторов вышли Юрий Воскресенский и директор минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Позже из-под стражи были освобождены другие фигуранты дела PandaDoc: главный бухгалтер компании Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап. Под стражей менеджер по продукту Виктор Кувшинов. Также из СИЗО вышел Илья Салей - адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

Sputnik Беларусь со ссылкой на "информированный источник" прогнозирует, что в ближайшее время из 12 участников встречи с Лукашенко в СИЗО останутся только двое - бывший банкир и незарегистрированный кандидат в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский.