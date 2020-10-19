Nokia примет участие в создании сети сотовой связи на Луне

В пресс-релизе Nokia отмечается, что мобильная связь важна для пилотируемой космической программы НАСА “Артемида”, целью которой является возвращение людей на спутник Земли к 2024 году.

На Луне будет построена сеть 4G. Согласно заявлению Nokia, эта сеть подходит для обслуживания всех коммуникационных потребностей астронавтов: по ней можно передавать аудио- и видеосообщения, результаты различных измерений и исследований, а также дистанционно управлять роботами.

Строительство сети запланировано на конец 2022 года. К концу десятилетия американцы планируют создать на Луне условия, подходящие для постоянного базирования там человека.