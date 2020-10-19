Наркомир Эстонии восстановился после коронакризиса: опасения вызывают соцсети

Райт Пикаро ФОТО: Annika Haas

Глава Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Уголовного бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро сказал Postimees, что употребление наркотиков во время чрезвычайного положения снизилось, но даже тогда они понимали, что это временная ситуация. «Сегодня эстонский наркомир действительно вернулся к докризисному уровню. Мы видим колебания в поставках различных групп запрещенных веществ», - сказал Пикаро.

Вызывает беспокойство распространение наркотиков в социальных сетях, особенно марихуаны и особенно среди молодежи. «Использование социальных сетей для распространения наркотиков плохим образом компенсирует снизившееся живое общение людей и отсутствие вечеринок», - пояснил Пикаро, добавив, что они трудятся ежедневно, чтобы максимально затруднить продажу наркотиков и сделать их менее доступными для потребителей.

«Если говорить о влиянии коронакризиса на цепочки поставок наркотиков, то влияние было очевидным, но оно варьировалось в зависимости от видов наркотиков и преступных цепочек», - сказал Пикаро. Он отметил, что некоторые цепочки поставок полностью прервались во время чрезвычайного положения. «Примером могут служить преступные группировки, специализирующиеся на распространении альфа-PVP или «НЛО» (которые шли в Эстонию в основном из России), что полностью зависит от свободного передвижения между странами», - добавил он.