Наркомир Эстонии восстановился после коронакризиса: опасения вызывают соцсети

Весной во время чрезвычайного положения уровень потребления наркотиков в Эстонии упал, но на данный момент спрос уже восстановился. Полицию особенно беспокоит распространение наркотиков в социальных сетях.
Глава Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Уголовного бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро сказал Postimees, что употребление наркотиков во время чрезвычайного положения снизилось, но даже тогда они понимали, что это временная ситуация. «Сегодня эстонский наркомир действительно вернулся к докризисному уровню. Мы видим колебания в поставках различных групп запрещенных веществ», - сказал Пикаро.
Вызывает беспокойство распространение наркотиков в социальных сетях, особенно марихуаны и особенно среди молодежи. «Использование социальных сетей для распространения наркотиков плохим образом компенсирует снизившееся живое общение людей и отсутствие вечеринок», - пояснил Пикаро, добавив, что они трудятся ежедневно, чтобы максимально затруднить продажу наркотиков и сделать их менее доступными для потребителей.
«Если говорить о влиянии коронакризиса на цепочки поставок наркотиков, то влияние было очевидным, но оно варьировалось в зависимости от видов наркотиков и преступных цепочек», - сказал Пикаро. Он отметил, что некоторые цепочки поставок полностью прервались во время чрезвычайного положения. «Примером могут служить преступные группировки, специализирующиеся на распространении альфа-PVP или «НЛО» (которые шли в Эстонию в основном из России), что полностью зависит от свободного передвижения между странами», - добавил он.
Однако даже во время коронакризиса существовал ряд сетей транспортировки и распределения наркотиков, на работу которых кризис оказал незначительное влияние. «Например, продолжались трансграничные грузовые перевозки и под их видом перевозились наркотики, а Эстония продолжала использоваться в качестве страны транзита», - сказал Пикаро.