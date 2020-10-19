В Париже задержали четырех школьников по делу об убийстве учителя

По данным издания, в общей сложности, полиция задержала пять новых предполагаемых фигурантов этого дела. Общее число задержанных составляет 15 человек.

Выходец из РФ, совершивший убийство учителя в Париже, предлагал учащимся деньги за то, чтобы они помогли ему вычислить Самюэля Пати среди других преподавателей. Об этом сообщает радиостанция "Эроп-1" со ссылкой на собственные источники знакомые с расследованием.

По их данным, в пятницу, 16 октября, террорист пришел к школе с наличными на сумму примерно в 300 евро. Вознаграждение он готов был заплатить тем школьникам, которые показали бы ему, как именно выглядит Самюэль Пати.

Один 15-летний ученик согласился помочь, сейчас он помещен под стражу в числе других арестованных по делу.

Национальная траурная церемония в память о Пати намечена на среду, она пройдет в Сорбонне.

Президент Франции Эммануэль Макрон 19 октября принял в Елисейском дворце семью Пати. Он выразил им соболезнования и заверил их в своей поддержке. Французский лидер также отметил, что в среду пройдет национальная церемония прощания.

16 октября в среднем учебном заведении в городе Конфлан-Сент-Онорине (департамент Ивелин под Парижем) исламский террорист убил преподавателя истории, географии и обществоведения Самюэля Пати. За несколько дней до гибели он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения, что вызвало негодование местных исламистских кругов.