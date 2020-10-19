Керсти Кальюлайд встретилась в Таллинне с президентом Польши Анджеем Дудой

По словам Кальюлайд, пандемия оказала влияние на все наши общества и экономики, и инициатива трех морей вместе с планом восстановления ЕСа может помочь нам выздороветь, передала в понедельник BNS пресс-служба канцелярии президента слова главы государства. Польский президент как один из инициаторов объединения трех морей поблагодарил Эстонию за успешное и эффективное руководство движением.

Говоря о безопасности региона и сотрудничестве в НАТО, Кальюлайд сказала, что рада, что польские военно-воздушные силы находились в Эмари с января по апрель, и их всегда ждут в Эстонии.

Подробно обсуждалась ситуация в Беларуси и согласовывалась необходимость проведения демократических и свободных выборов.