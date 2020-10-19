Керсти Кальюлайд встретилась в Таллинне с президентом Польши Анджеем Дудой

Президент Керсти Кальюлайд в понедельник встретилась в Таллинне с президентом Польши Анджеем Дудой, обсудив итоги Саммита трех морей, двусторонние отношения и сотрудничество в НАТО.
По словам Кальюлайд, пандемия оказала влияние на все наши общества и экономики, и инициатива трех морей вместе с планом восстановления ЕСа может помочь нам выздороветь, передала в понедельник BNS пресс-служба канцелярии президента слова главы государства. Польский президент как один из инициаторов объединения трех морей поблагодарил Эстонию за успешное и эффективное руководство движением.
Говоря о безопасности региона и сотрудничестве в НАТО, Кальюлайд сказала, что рада, что польские военно-воздушные силы находились в Эмари с января по апрель, и их всегда ждут в Эстонии.
Подробно обсуждалась ситуация в Беларуси и согласовывалась необходимость проведения демократических и свободных выборов.
Говорили также о сотрудничестве в установлении энергетических и транспортных связей и экономическом сотрудничестве. Польша является важнейшим внешнеторговым партнером Эстонии в странах Центральной Европы, и несколько эстонских компаний уже вышли на польский рынок. Президент Польши в понедельник также откроет воссозданную Польско-Эстонскую торгово-промышленную палату.