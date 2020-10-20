Трижды жестоко изнасилованная женщина: полицейский сказал, что ничего этого не было

31-летняя уроженка Тарту Кятлин (имя изменено - ред.) стала жертвой изнасилования и обратилась в полицию, но реакция полиции и прокуратуры была довольно странной. Об этом рассказывается в очередном выпуске программы Kuuuurija.
Впервые Кятлин встретилась с 31-летним мужчиной, который, как она заявляет, впоследствии ее изнасиловал, 4 года назад. Они познакомились на одном портале для общения, встречались две недели, после чего их пути разошлись: для Кятлин в жизни важнее всего была ее дочь, а новый знакомый относился к ребенку весьма прохладно.
Однако прошло несколько лет и они начали общаться снова. Мужчина, по словам Кятлин, сам отыскал ее контакты, написал ей в Фейсбуке, сделал несколько комплиментов, от которых сердце молодой женщины растаяло.
"Из парня, который одевался в лучшем случае в Tommy Hilfiger и постоянно загорал в солярии, он превратился в респектабельного господина в брюках со стрелками и отглаженных сорочках, а такой внешний вид для любой здравомыслящей молодой женщины более привлекателен", - рассказывает Кятлин в эфире Kuuuurija.
В тот роковой день Кятлин сама первой написала Юри (имя изменено -ред.) и спросила о его планах на вечер. Они договорились, что вместе посмотрят фильм дома у мужчины и выпьют несколько коктейлей по случаю пятницы. Юри приехал за Кятлин на машине из центра Тарту около шести часов вечера. Он подобрал ее и отвез к себе домой.
Там Юри открыл бутылку виски и сделал для гостью коктейль с кока-колой, а затем достал пакетик с белым порошком и сделал себе несколько дорожек. Поскольку это зрелище было необычным для Кятлин, она тайно сфотографировала происходящее на свой телефон. Она говорит, что Юри предложил дорожку и ей - это, по его словам, был кокаин.
После употребления порошка мужчина сразу стал другим: резким и безразличным. Тем не менее, Кятлин Кятлин решила пока оставаться в гостях. Мужчина тем временем прошел на кухню и приготовил для нее еще один коктейль из виски и колы.
В какой-то момент, как рассказывает Кятлин, к Юри зашел знакомый и принес ему еще порошка.
В какой-то момент Юри заявил, что хочет заняться с Кятлин анальным сексом. Она ответилана это категорическим отказом, что мужчину не устроило.
Последующие события Кятлин помнит смутно: Юри затащил ее в ванную, стянул с нее одежду, затем затолкал в сауну. Кятлин помнит, что сопротивлялась, как могла. В общей сложности Юри изнасиловал ее трижды.
К Юри снова заходили гости, которые видели пребывающую в состоянии шока Кятлин, но хозяин дома сказал им, что она просто пьяна. В конце концов, Юри вызвал для Кятлин такси и она уехала домой.
Из дома она позвонила в полицию, которая приехала к ней домой и отвезла в больницу. В сопровождении полиции Кятлин поехала в психиатрическую больницу на улице Рая в Тарту, где прошла токсикологическую экспертизу. Кятлин до сих пор не знает результатов экспертизы, но пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк заверила ведущую программы Kuuuurija Катрин Луст, что расследование ведется.
После токсикологической экспертизы Кятлин направили в клинику Тартуского университета. Там ее долго осматривали и фотографировали. Повреждения были серьезными - разрывы и кровоподтеки. Это подтвердил известный в Эстонии гинеколог.
Но на следующий день ведущий следователь Лыунаской префектуры Калле Валль сказал Кятлин, что, хотя полиция относится к этому случаю серьезно, расследование займет больше времени, а женщине следует помалкивать, поскольку в данном случе имело место наркопреступление.
Кятлин говорит, что поняла это так: хотя изнасилование является преступлением первой степени, для полиции поимка наркопреступников все-таки важнее.
Кятлин также позвонила тартускому прокурору, который занимается этим делом, и сказала, что Юри является опасным насильником. Однако в ответ прокурор сказал, что потерпевшей не разрешается давать ни одного комментария, поскольку тем самым она наносит ущерб дознанию.
"Прокурор говорил, что я не должна называть его насильником, потому что это не доказано, что он не видел оснований для предъвления обвинений этому человеку или взятия его под стражу", - рассказала Кятлин.
Прокурор неоднократно напомнил ей, что телеинтервью на эту тему может повлечь за собой суровое наказание.
Ведущая Kuuuurija Катрин Луст связалась с предполагаемым насильником и спросила его версию случившегося.
"Я скажу лишь то, что эта Кятлин - человек с нестабильной психикой, и я ничего не сделал. Я совершенно невиновен, и у меня есть свидетели, которые ходили давать показания. Следствие продолжается, и я не буду об этом больше говорить. Когда расследование закончится, я могу представить свою версию. Я имею право на неприкосновенность частной жизни", - гласил ответ Юри.
На вопрос о фотографиях, где он втягивает носом белый порошок, ответа не последовало.
Кятлин впоследствии еще раз вызывала домой полицию в связи с предполагаемой попыткой взлома, но прибывший на место патрульный выразил сомнение в том, что факт изнасилования вообще имел место.
Кятлин говорит, что от обращения в полицию она не ощутила той поддержки, которую ожидала. Скорее ей кажется, что полиция сочла ее ненормальной, и единственный человек, который понимает через какую боль она прошла - это ее гинеколог.
"Я не говорю, что не надо идти в полицию, но самый большой ад зачастую ждет лишь после этого", - считает женщина.
Смотрите сюжет Kuuuurija на русском языке полностью.