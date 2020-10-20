Трижды жестоко изнасилованная женщина: полицейский сказал, что ничего этого не было

Впервые Кятлин встретилась с 31-летним мужчиной, который, как она заявляет, впоследствии ее изнасиловал, 4 года назад. Они познакомились на одном портале для общения, встречались две недели, после чего их пути разошлись: для Кятлин в жизни важнее всего была ее дочь, а новый знакомый относился к ребенку весьма прохладно.

Однако прошло несколько лет и они начали общаться снова. Мужчина, по словам Кятлин, сам отыскал ее контакты, написал ей в Фейсбуке, сделал несколько комплиментов, от которых сердце молодой женщины растаяло.

"Из парня, который одевался в лучшем случае в Tommy Hilfiger и постоянно загорал в солярии, он превратился в респектабельного господина в брюках со стрелками и отглаженных сорочках, а такой внешний вид для любой здравомыслящей молодой женщины более привлекателен", - рассказывает Кятлин в эфире Kuuuurija.

В тот роковой день Кятлин сама первой написала Юри (имя изменено -ред.) и спросила о его планах на вечер. Они договорились, что вместе посмотрят фильм дома у мужчины и выпьют несколько коктейлей по случаю пятницы. Юри приехал за Кятлин на машине из центра Тарту около шести часов вечера. Он подобрал ее и отвез к себе домой.

Там Юри открыл бутылку виски и сделал для гостью коктейль с кока-колой, а затем достал пакетик с белым порошком и сделал себе несколько дорожек. Поскольку это зрелище было необычным для Кятлин, она тайно сфотографировала происходящее на свой телефон. Она говорит, что Юри предложил дорожку и ей - это, по его словам, был кокаин.

После употребления порошка мужчина сразу стал другим: резким и безразличным. Тем не менее, Кятлин Кятлин решила пока оставаться в гостях. Мужчина тем временем прошел на кухню и приготовил для нее еще один коктейль из виски и колы.

В какой-то момент, как рассказывает Кятлин, к Юри зашел знакомый и принес ему еще порошка.

В какой-то момент Юри заявил, что хочет заняться с Кятлин анальным сексом. Она ответилана это категорическим отказом, что мужчину не устроило.

Последующие события Кятлин помнит смутно: Юри затащил ее в ванную, стянул с нее одежду, затем затолкал в сауну. Кятлин помнит, что сопротивлялась, как могла. В общей сложности Юри изнасиловал ее трижды.

К Юри снова заходили гости, которые видели пребывающую в состоянии шока Кятлин, но хозяин дома сказал им, что она просто пьяна. В конце концов, Юри вызвал для Кятлин такси и она уехала домой.