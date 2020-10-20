Главный редактор Postimees Март Раудсаар: конкуренты хотели нашей смерти

"Я бедный человек, потому что любой, кто владеет мызой, на самом деле беден: это место, куда уходят все деньги. Но эта мыза принадлежит мне уже 20 лет, я купил ее еще студентом", - говорит Раудсаар ведущей Kuuuurija Катрин Луст.

"У меня же в Таллинне ничего нет - ни квартиры, ни дома. Любой, у кого есть дом в Нымме или в Кесклинне, богаче меня в плане недвижимости, поскольку особняк в Испании по цене дешевле, чем средний дом в Нымме. Он стоит не на побережье, а в центре страны. Так что это вопрос выбора", - считает Раудсаар.

Мызу в Унипиха он купил на аукционе волости Ныо в 2001 году. Ее цена составила чуть более 110 тысяч крон, то есть, по нынешним меркам, около 7 тысяч евро.

Раудсаар присоединился к редакции Postimees в январе этого года. Он говорит, что не сразу рискнул принять предложение хозяина медиаконцерна Маргуса Линнамяэ. "Прежде всего, я смотрел, смогу ли я делать то, что нужно делать. Было необходимо вернуть людям веру в то, что Postimees - это достойное место, где не преследуют журналистов и где люди могут писать то, что хотят".

Раудсаар отвергает слухи о том, что владелец Postimees звонит ему каждое утро и говорит, что должны писать журналисты. "Есть люди, которые верят, что хозяин лично приходит в редакцию и что его мохнатая рука повсюду. Но ведь Postimees - это лишь малая часть его портфеля. Есть ли у него время ходить и инструктировать во всех деталях?"

"Когда я встречался с владельцем, а я встречался с ним несколько раз, естественно, я хотел понять, что он за человек, - говорит Март Раудсаар. - Он произвел на меня очень хорошее впечатление интеллигентного человека, с которым можно обсудить, например, литературу и искусство. Это не просто толстосум с твердой рукой. У меня ни на минуту не возникло сомнения в том, что с таким человеком я хочу работать вместе".

Раудсаар много лет работал преподавателем в Тартуском и Таллиннском университетах, а в последние годы возглавлял Союз медиа-предприятий Эстонии. Раудсаар говорит, что большинство знакомых отговаривали его от перехода в Postimees, напоминая, что его место работы - достаточно надежное.

"Я колебался, потому что любой человек восприимчив к тому, что говорит общество, а в то время говорили только о Postimees и при этом - ничего хорошего".

"Конкуренты пытались воспользоваться ситуацией, чтобы отправить Postimees к праотцам, но, перефразируя слова Марка Твена - слухи о смерти Postimees преувеличены", - добавляет он.

Главная же проблема заключалась в том, что на тот момент никто не хотел идти работать в Postimees. По словам Раудсаара, сегодня редакция Postimees - это группа единомышленников, распрощавшихся со всякими скандалами.

"Если наша первая цель состояла в том, чтобы Postimees выжил, то сейчас, в неспокойные времена, мы хотим, чтобы переход от бумаги к дигитальной форме был плавным и мы сохранили бы прежнее качество", - подытоживает он.