США предъявили шести россиянам обвинения в хакерских атаках в трех странах

Судебные власти США предъявили обвинения шести россиянам в связи с хакерскими атаками против компаний в США, энергосистемы Украины и против участников президентских выборов 2017 года во Франции, сообщает Associated Press.
Согласно данным минюста США, судебные власти Питтсбурга также обвинили хакеров и "их сообщников" в кибератаках на лабораторию Портон-Даун в Великобритании и ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года. Обе эти организации занимались расследованием отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
По информации американской стороны, все шесть фигурантов дела - сотрудники российской разведки. Согласно данным американского следствия, они, в частности, применяли вирус NotPetya, от которого пострадали Украина, страны Западной Европы, США.
В американской прокуратуре подчеркнули, что эти хакеры служат в том же подразделении российской военной разведки, которое, по мнению Вашингтона, пыталось повлиять на выборы 2016 года в США.
Американские СМИ отмечают, что фигуранты дела - Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Владимирович Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин.
"Ни одна страна так целенаправленно и безответственно не превращает свой кибернетический потенциал в оружие, как это делает Россия, бессмысленно причиняя беспрецедентный ущерб, чтобы добиться небольшого тактического преимущества", - заявил помощник генпрокурора по нацбезопасности Джон Демерс.
Россия ранее не раз отвергала обвинения в деструктивных кибер-операциях против других стран.