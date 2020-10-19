Использовавшая телефон за рулем женщина съехала в кювет и попала в больницу

Этим вечером, 19 октября в Харьюмаа произошло очередное ДТП, которое было спровоцировано тем, что сидевшая за рулем женщина использовала телефон.
По данным Департамента полиции и погранохраны, в 16:40 38-летняя женщина съехала на автомобиле Nissan Juke в кювет на 20-м километре шоссе Йыэляхтме-Кемба. Ее доставила в больницу скорая помощь.
По предварительным данным, она использовала телефон за рулем.
«Этот несчастный случай - пример того, чем грозит посторонняя деятельность за рулем», - предупреждают полицейские.