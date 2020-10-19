Пн, 19.10.2020
"Коалиция без сомнения находится в критическом состоянии, это стало очевидно сразу после того, как было дано несправедливое и унижающее людей интервью". Танель Кийк
Танель Кийк
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Использовавшая телефон за рулем женщина съехала в кювет и попала в больницу
1

Использовавшая телефон за рулем женщина съехала в кювет и попала в больницу

Фото иллюстративное.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Этим вечером, 19 октября в Харьюмаа произошло очередное ДТП, которое было спровоцировано тем, что сидевшая за рулем женщина использовала телефон. 

По данным Департамента полиции и погранохраны, в 16:40 38-летняя женщина съехала на автомобиле Nissan Juke в кювет на 20-м километре шоссе Йыэляхтме-Кемба. Ее доставила в больницу скорая помощь. 

По предварительным данным, она использовала телефон за рулем. 

«Этот несчастный случай - пример того, чем грозит посторонняя деятельность за рулем», - предупреждают полицейские. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back