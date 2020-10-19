Проект госбюджета прошел в Рийгикогу первое чтение

В понедельник в Рийгикогу прошел первое чтение проект госбюджета на следующий год.
На первом чтении инициированного правительством проекта госбюджета на 2021 год министр финансов Мартин Хельме представил обзор текущего состояния экономики и предыстории представленного госбюджета, сообщила пресс-служба парламента.
Проект бюджета предусматривает, что в следующем годы объем расходов составит 13 миллиардов евро, а доходы превысят 11 миллиардов евро. Объем инвестиций государственного сектора в 2021 году достигнет примерно 1,9 млрд евро.
«Мы составили бюджет, который поможет нам преодолеть коронакризис. Главная цель предпринимаемых нами усилий – помочь людям и тем самым способствовать быстрому восстановлению экономики. Кроме того, мы, безусловно, должны использовать возникающие в связи с кризисом возможности для достижения наших долгосрочных целей, укрепить нашу экономику и сделать ее более справедливой и устойчивой. С этой целью, например, мы впервые инвестируем в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) один процент нашего валового внутреннего продукта, а также внесем в следующем году значительный вклад в развитие зеленого образа жизни, цифровизации и инфраструктуры», – сказал премьер-министр Юри Ратас после того, как правительство утвердило план бюджета в сентябре.
«Естественно, коронакризис требует усилий и в сфере здравоохранения, в связи с чем в 2021 году мы направим средства на реконструкцию больниц в Таллинне и уездных центрах. Также мы уделяем внимание более надежному обеспечению кризисных запасов страны за счет создания Эстонского центра запасов», – продолжил премьер-министр. «Безусловно, заметным шагом в повышении уровня жизни населения станет и то, что пенсия по старости в следующем году вырастет в среднем на 20 евро и достигнет 544 евро», – добавил он.
Ратас подчеркнул, что нынешний кризис отличается от предыдущих тем, что перспективы нашей экономики по-прежнему являются крайне неопределенными, и в то же время существует консенсус в отношении необходимости государственного вмешательства. «Осенью нынешнего года мы также составили государственную бюджетную стратегию на 2021–2024 годы, подтвердив свое обязательство вернуться к обычным бюджетным правилам как можно скорее после окончания кризиса», – сказал премьер-министр.
По словам министра финансов Мартина Хельме, до сих пор в Эстонии ситуация в связи с кризисом была лучше, чем во многих других странах. «Мы быстро отреагировали и значительно смягчили первоначальный удар по доходам и влияние на рабочие места, что предотвратило еще больший спад экономики», – сказал Хельме. «Эту политику следует продолжать, сосредоточившись на создании новых возможностей роста нашей экономики за счет новых и разумных инвестиций. Мы ускорим реализацию подготовленных проектов в государственном секторе и будем способствовать увеличению частных инвестиций».
По словам вице-спикера Рийгикогу и председателя партии "Отечество" Хелира-Вальдора Сеэдера, нынешний бюджет – это ответственный бюджет кризисного периода, цель которого – помочь Эстонии как можно скорее выйти из кризиса здравоохранения и экономики. Кредитные средства будут использованы для оживления экономики, дополнительных инвестиций и разовых расходов для поддержки эстонского бизнеса и населения. Бюджет на следующий год предусматривает увеличение финансирования НИОКР до 1% от ВВП, обеспечивает стабильное финансирование расходов на оборону и увеличит базовую часть пенсии, а также надбавку к пенсии за детей. «Наряду с бюджетом утверждается и государственная бюджетная стратегия на 2021–2024 годы, в которой и долговое бремя, и дефицит ниже, чем в проекте, изначально представленном Министерством финансов».
Налоговые поступления увеличатся в следующем году до 9,3 млрд евро по сравнению с примерно 9 млрд евро в этом году. Налоговое бремя в следующем году снизится до 32,7 процента от ВВП по сравнению с 33,8 процента в 2020 году.
В государственном бюджете на 2021 год запланировано также получение субсидий Европейского союза на сумму около 1,4 миллиарда евро.
Масштабные меры по смягчению последствий пандемии и снижение налоговых поступлений из-за кризиса ведут к дефициту бюджета, который правительство решило уменьшать в ближайшие годы, чтобы двигаться к сбалансированному бюджету.
Структурный дефицит является значительным стимулом для экономики, помогающим смягчить последствия кризиса.
Дефицит бюджета правительственного сектора, согласно прогнозам, составит в следующем году 6,7 процента от ВВП в номинальном выражении и 6,6 процента от ВВП в структурном выражении. Планируется, что в 2022 году структурный дефицит правительственного сектора снизится до 4,9% от ВВП, а номинальный дефицит – до 5,4% от ВВП, в 2023 году – до 3,3% от ВВП в структурном выражении и до 4,3% от ВВП в номинальном выражении, а в 2024 году, соответственно, до 1,3% от ВВП и 2,5% от ВВП.
Долговое бремя государственного сектора Эстонии растет, но в 2021 году оно все еще будет самым низким в Европейском союзе. Вызванный кризисом дефицит бюджета и меры по оживлению экономики планируется финансировать за счет выпуска облигаций и взятия кредитов. В следующем году долговое бремя государственного сектора составит 6,6 миллиарда евро, или 23,6 процента от ВВП. Согласно прогнозу, в 2021 году государственная казна примет на себя дополнительные обязательства в размере 2,3 миллиарда евро по кредитам и облигациям.