Важно ⟩ При продаже недвижимости у вас должно быть разрешение на эксплуатацию

3. Ходатайство о разрешении на эксплуатацию занимает время и может быть связано со значительными расходами

Если со строительной документацией все в порядке, и построенное здание соответствует выданному разрешению на строительство, то процесс оформления разрешения на эксплуатацию занимает в среднем 1,5 - 2 месяца. Если объект соответствует разрешению на строительство, выполнены требования по пожаробезопасности и жилье соответствует современным условиям для проживания, то собственник недвижимости может сам ходатайствовать о разрешении на эксплуатацию в Регистре строений.

Если в ходе строительства были внесены более значительные изменения по сравнению со строительным проектом и разрешением на строительство, или если позднее здание было перестроено, то процесс получения разрешения на эксплуатацию может оказаться значительно более длительными и затратным. Перед выдачей разрешения на строительство проверяется огнестойкость здания и его доступность для работников Спасательного департамента.

К примеру, возникали ситуации, когда работники Спасательного департамента или службы строительного надзора проделывали в стене отверстия, чтобы проверить наличие двойного слоя гипса. Если выясняется, что здание не является достаточно огнестойким, собственник обязан выполнить перестройку даже в том случае, если работы по внутренней отделке уже были завершены. Спасательный департамент может потребовать для подтверждения разрешения на эксплуатацию, например, построить место для забора пожарной воды, так как в случае природных водохранилищ, расположенных в зеленых зонах, собственник обязан обеспечить для Спасательного департамента доступ к такому водохранилищу.

4. Могут потребоваться работы по сносу или перестройке

Чаще всего правильно оформленные документы отсутствуют у недвижимости, для которой получение разрешения на эксплуатацию предполагает выполнение ремонта или более крупных работ по сносу или перестройке. Такая необходимость возникает в случае, если имущество не было построено в соответствии с разрешением на строительство или с проектными условиями. Например, если было самовольно увеличено количество комнат, пристроена баня или другая пристройка.

В случае многих чердачных или цокольных этажей, которые были превращены в жилую площадь, разрешение на эксплуатацию отсутствует даже в том случае, если строительные работы были проведены в соответствии с разрешением на строительство. Нередко причина этого заключается в том, что по завершении строительства ходатайство о разрешении на эксплуатацию подано не было, при этом оформление данного документа задним числом является более сложным процессом. Понимание важности разрешения на эксплуатацию пришло лишь несколько лет назад, когда банки начали представлять требование о его наличии при финансировании покупки. За годы многие требования стали более строгими, и нередко для получения разрешения на эксплуатацию приходится выполнять новые строительные работы.

5. В случае отсутствия разрешения на эксплуатацию продать недвижимость достаточно сложно