Вт, 20.10.2020
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  • Александр Цихилов: на руки люди получат значительно меньше, чем накопили
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Александр Цихилов: на руки люди получат значительно меньше, чем накопили
Сделан большой подарок мошенникам!

  • Изъятые деньги население может просто проесть
  • Реформа может аукнуться увеличением соцналога
  • Сохранить и приумножить накопления способны единицы
  • Реформа делает большой подарок мошенникам

Госсуд обнародовал сегодня свое решение по поводу законности пенсионной реформы, дав ей зеленый свет. Какие последствия для экономики и населения возможны в будущем?

Тему дня прокомментировал в студии Postimees финансист, совладелец компании Admiral Markets Александр Цихилов.

Выдержки из беседы:

– Как вы оцениваете сегодняшнее решение Госсуда дать зеленый свет пенсионной реформе?

– Отмечу с сожалением, что это решение приведет к тому, что реформа, скорее всего, состоится. Лично я полагаю, что оно будет иметь долгосрочные негативные последствия.

– Что негативного принесет эта реформа? 

– Благое начинание – сделать для людей выбор свободным – приведет к изъятию денег из II ступени, куда население откладывало средства в течение длительного времени. Предполагалось, что инвестиции будут происходить десятки лет и за счет этого средства, которыми будут управлять профессиональные фонды, создадут солидную прибавку к I ступени пенсии, базирующейся на налоговых поступлениях.

При изъятии денег людям придется самим инвестировать. Есть опасения, что большинство этих денег будет потрачено на другие цели, а именно – на неотложные нужды.

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– То есть население эти деньги просто проест?

– Отчасти, да.

– Насколько вероятно, что реформа в перспективе потребует увеличения соцналога? 

– Сегодняшние решения окажут влияние на дальнюю перспективу. Что произойдет через 20-30 лет, прогнозировать сложно. Но если большая часть денег уйдет из II пенсионной ступени и большинству людей придется рассчитывать только на государственную часть пенсии, очевидно, что в дальнейшем пенсии будут сильно меньше ожидаемых. Это может создать негативные настроения в обществе и даже социальное напряжение.

Правящие на тот момент партии, возможно, захотят конвертировать это напряжение в собственный рейтинг. И единственной возможностью увеличить государственную часть пенсии станет увеличение социального налога. Теоретически такое решение в будущем может быть принято.

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– Не преувеличены ли плюсы накопительной пенсии?

– Существенный выигрыш появляется тогда, когда этими деньгами начинают эффективно управлять на длительной дистанции, десятки лет.

Если люди думают, что они могут сами управлять этими деньгами, то они могут столкнуться с большой проблемой – непрофессиональным инвесторам сложно поддерживать доходность своих инвестиций.  

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– Но ведь до сих пор именно профессионалы не очень эффективно управляли нашими пенсионными накоплениями?

– Низкая доходность обусловлена тем, что пенсионными деньгами нельзя сильно рисковать. По этой причине эти деньги инвестируются в консервативные финансовые инструменты. В такой ситуации не следует ожидать доходности выше 5%. Это нормальная практика. А вот когда эту доходность помножишь на десятки лет, то совокупные инвестиции могут увеличиться в разы.

– Что плохого в том, что людям достанутся деньги? Чего вы опасаетесь?

– Эти деньги не достанутся людям на пенсии. Будущие пенсионеры смогут рассчитывать только на I ступень, которая будет зависеть от текущей экономической и политической ситуации в стране, а также от величины налогов.

Кроме того, реформа делает большой подарок мошенникам. Число таких структур может увеличиться на порядок. Они будут охотиться именно за теми, кто уже вытащил деньги из пенсионных фондов, и предлагать им инвестировать в свои структуры.

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Либо людей будут стимулировать вытаскивать деньги из второй ступени и перекладывать их в мошеннические компании.

– Как мошенники узнают, что люди изъяли свои деньги из фондов?

– Во II ступени находятся 760 тысяч жителей Эстонии. Можно звонить наугад и не ошибиться. Если даже кто-то деньги не вытащил, их могут стимулировать вытаскивать.

Государству нужно серьезно заранее позаботиться о противодействии подобным мошенничествам, иначе это может иметь серьезные социальные последствия.

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– Люди все равно считают, что накопленные деньги пропадут или обесценятся. Что нужно сделать для того, чтобы простой человек поверил в пользу этих накоплений и оставил свои накопления во II ступени?

– Государство должно позаботиться о том, чтобы повысить инвестиционную культуру и финансовую грамотность населения. Этим надо заниматься чуть ли не с детского сада.

– Как вы оцениваете финансовую грамотность населения? 

– Выше, чем в среднем по Восточной Европе, но мы отстаем по уровню от западных инвестиционных культур. Эстонии сложно рассчитывать на то, что люди, забрав деньги, решат их не тратить, а инвестировать, и при этом смогут удержать их доходность.

– Какой процент населения, получив накопления обратно, смог бы их сохранить и приумножить?

– Речь идет о единицах.

– Насколько сейчас могут пострадать те, кто крутит пенсионные деньги в фондах?

– При массовом изъятии денег фонды могут столкнуться с неприятной ситуацией. Фондам придется ликвидировать рыночные позиции, закрыть часть своих портфелей. Это может привести к большому числу продаж этих активов и кратковременному падению стоимости акций.

В итоге при ликвидации этих позиций фонды получат меньше денег, чем рассчитывали. То есть, люди увидят, что накопили столько-то, а после ликвидации эти позиции, возможно, будут закрыты по худшей цене.

В этом случае люди получат меньше денег. Если оттуда еще вычесть подоходный налог, то, скорее всего, суммы уменьшатся на десятки процентов. На руки люди получат значительно меньше, чем рассчитывали.

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– Подобное может произойти именно в промежутке между принятием решения в Госсуде и началом выплат?

– Это будет зависеть от того, насколько много людей захотят изъять свои деньги и в какие рынки эти деньги были инвестированы. Если бы деньги были инвестированы в эстонский рынок, то большое число продаж оказало бы существенное влияние на цену этих инструментов. Фонд банка LHV чуть ли не заранее начал ликвидировать фонд инвестиций в эстонские акции, чтобы предусмотреть подобную ситуацию. 

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что плохого в том, что людям достанутся накопленные деньги? /Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia

ФОТО: Madis Veltman

  • Что негативного принесет эта реформа? 
  • Насколько вероятно, что результатом реформы станет увеличение соцналога? 
  • Кому было выгодно остановить реформу?
  • Люди считают, что накопленные деньги так или иначе пропали бы или обесценились. Что нужно сделать для того, чтобы простой человек поверил в пользу этих накоплений?
  • Какой процент населения, сняв свои накопления, смог бы сохранить их и приумножить?
  • Почему почти все наши пенсионные деньги работают за рубежом, оставляя без доходов госказну?

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia  

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