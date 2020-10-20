Александр Цихилов: на руки люди получат значительно меньше, чем накопили

Либо людей будут стимулировать вытаскивать деньги из второй ступени и перекладывать их в мошеннические компании.

– Как мошенники узнают, что люди изъяли свои деньги из фондов?

– Во II ступени находятся 760 тысяч жителей Эстонии. Можно звонить наугад и не ошибиться. Если даже кто-то деньги не вытащил, их могут стимулировать вытаскивать.

Государству нужно серьезно заранее позаботиться о противодействии подобным мошенничествам, иначе это может иметь серьезные социальные последствия. 39

– Люди все равно считают, что накопленные деньги пропадут или обесценятся. Что нужно сделать для того, чтобы простой человек поверил в пользу этих накоплений и оставил свои накопления во II ступени?

– Государство должно позаботиться о том, чтобы повысить инвестиционную культуру и финансовую грамотность населения. Этим надо заниматься чуть ли не с детского сада.

– Как вы оцениваете финансовую грамотность населения?

– Выше, чем в среднем по Восточной Европе, но мы отстаем по уровню от западных инвестиционных культур. Эстонии сложно рассчитывать на то, что люди, забрав деньги, решат их не тратить, а инвестировать, и при этом смогут удержать их доходность.

– Какой процент населения, получив накопления обратно, смог бы их сохранить и приумножить?

– Речь идет о единицах.

– Насколько сейчас могут пострадать те, кто крутит пенсионные деньги в фондах?

– При массовом изъятии денег фонды могут столкнуться с неприятной ситуацией. Фондам придется ликвидировать рыночные позиции, закрыть часть своих портфелей. Это может привести к большому числу продаж этих активов и кратковременному падению стоимости акций.

В итоге при ликвидации этих позиций фонды получат меньше денег, чем рассчитывали. То есть, люди увидят, что накопили столько-то, а после ликвидации эти позиции, возможно, будут закрыты по худшей цене.

В этом случае люди получат меньше денег. Если оттуда еще вычесть подоходный налог, то, скорее всего, суммы уменьшатся на десятки процентов. На руки люди получат значительно меньше, чем рассчитывали. 39

– Подобное может произойти именно в промежутке между принятием решения в Госсуде и началом выплат?

– Это будет зависеть от того, насколько много людей захотят изъять свои деньги и в какие рынки эти деньги были инвестированы. Если бы деньги были инвестированы в эстонский рынок, то большое число продаж оказало бы существенное влияние на цену этих инструментов. Фонд банка LHV чуть ли не заранее начал ликвидировать фонд инвестиций в эстонские акции, чтобы предусмотреть подобную ситуацию.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что плохого в том, что людям достанутся накопленные деньги? /Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Madis Veltman

Что негативного принесет эта реформа?

Насколько вероятно, что результатом реформы станет увеличение соцналога?

Кому было выгодно остановить реформу?

Люди считают, что накопленные деньги так или иначе пропали бы или обесценились. Что нужно сделать для того, чтобы простой человек поверил в пользу этих накоплений?

Какой процент населения, сняв свои накопления, смог бы сохранить их и приумножить?

Почему почти все наши пенсионные деньги работают за рубежом, оставляя без доходов госказну?

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia