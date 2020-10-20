Александр Цихилов: на руки люди получат значительно меньше, чем накопили
- Изъятые деньги население может просто проесть
- Реформа может аукнуться увеличением соцналога
- Сохранить и приумножить накопления способны единицы
- Реформа делает большой подарок мошенникам
Госсуд обнародовал сегодня свое решение по поводу законности пенсионной реформы, дав ей зеленый свет. Какие последствия для экономики и населения возможны в будущем?
Тему дня прокомментировал в студии Postimees финансист, совладелец компании Admiral Markets Александр Цихилов.
Выдержки из беседы:
– Как вы оцениваете сегодняшнее решение Госсуда дать зеленый свет пенсионной реформе?
– Отмечу с сожалением, что это решение приведет к тому, что реформа, скорее всего, состоится. Лично я полагаю, что оно будет иметь долгосрочные негативные последствия.
– Что негативного принесет эта реформа?
– Благое начинание – сделать для людей выбор свободным – приведет к изъятию денег из II ступени, куда население откладывало средства в течение длительного времени. Предполагалось, что инвестиции будут происходить десятки лет и за счет этого средства, которыми будут управлять профессиональные фонды, создадут солидную прибавку к I ступени пенсии, базирующейся на налоговых поступлениях.
– То есть население эти деньги просто проест?
– Отчасти, да.
– Насколько вероятно, что реформа в перспективе потребует увеличения соцналога?
– Сегодняшние решения окажут влияние на дальнюю перспективу. Что произойдет через 20-30 лет, прогнозировать сложно. Но если большая часть денег уйдет из II пенсионной ступени и большинству людей придется рассчитывать только на государственную часть пенсии, очевидно, что в дальнейшем пенсии будут сильно меньше ожидаемых. Это может создать негативные настроения в обществе и даже социальное напряжение.
– Не преувеличены ли плюсы накопительной пенсии?
– Существенный выигрыш появляется тогда, когда этими деньгами начинают эффективно управлять на длительной дистанции, десятки лет.
– Но ведь до сих пор именно профессионалы не очень эффективно управляли нашими пенсионными накоплениями?
– Низкая доходность обусловлена тем, что пенсионными деньгами нельзя сильно рисковать. По этой причине эти деньги инвестируются в консервативные финансовые инструменты. В такой ситуации не следует ожидать доходности выше 5%. Это нормальная практика. А вот когда эту доходность помножишь на десятки лет, то совокупные инвестиции могут увеличиться в разы.
– Что плохого в том, что людям достанутся деньги? Чего вы опасаетесь?
– Эти деньги не достанутся людям на пенсии. Будущие пенсионеры смогут рассчитывать только на I ступень, которая будет зависеть от текущей экономической и политической ситуации в стране, а также от величины налогов.
Либо людей будут стимулировать вытаскивать деньги из второй ступени и перекладывать их в мошеннические компании.
– Как мошенники узнают, что люди изъяли свои деньги из фондов?
– Во II ступени находятся 760 тысяч жителей Эстонии. Можно звонить наугад и не ошибиться. Если даже кто-то деньги не вытащил, их могут стимулировать вытаскивать.
– Люди все равно считают, что накопленные деньги пропадут или обесценятся. Что нужно сделать для того, чтобы простой человек поверил в пользу этих накоплений и оставил свои накопления во II ступени?
– Государство должно позаботиться о том, чтобы повысить инвестиционную культуру и финансовую грамотность населения. Этим надо заниматься чуть ли не с детского сада.
– Как вы оцениваете финансовую грамотность населения?
– Выше, чем в среднем по Восточной Европе, но мы отстаем по уровню от западных инвестиционных культур. Эстонии сложно рассчитывать на то, что люди, забрав деньги, решат их не тратить, а инвестировать, и при этом смогут удержать их доходность.
– Какой процент населения, получив накопления обратно, смог бы их сохранить и приумножить?
– Речь идет о единицах.
– Насколько сейчас могут пострадать те, кто крутит пенсионные деньги в фондах?
– При массовом изъятии денег фонды могут столкнуться с неприятной ситуацией. Фондам придется ликвидировать рыночные позиции, закрыть часть своих портфелей. Это может привести к большому числу продаж этих активов и кратковременному падению стоимости акций.
В итоге при ликвидации этих позиций фонды получат меньше денег, чем рассчитывали. То есть, люди увидят, что накопили столько-то, а после ликвидации эти позиции, возможно, будут закрыты по худшей цене.
– Подобное может произойти именно в промежутке между принятием решения в Госсуде и началом выплат?
– Это будет зависеть от того, насколько много людей захотят изъять свои деньги и в какие рынки эти деньги были инвестированы. Если бы деньги были инвестированы в эстонский рынок, то большое число продаж оказало бы существенное влияние на цену этих инструментов. Фонд банка LHV чуть ли не заранее начал ликвидировать фонд инвестиций в эстонские акции, чтобы предусмотреть подобную ситуацию.
Подробнее в повторе!
- Что негативного принесет эта реформа?
- Насколько вероятно, что результатом реформы станет увеличение соцналога?
- Кому было выгодно остановить реформу?
- Люди считают, что накопленные деньги так или иначе пропали бы или обесценились. Что нужно сделать для того, чтобы простой человек поверил в пользу этих накоплений?
- Какой процент населения, сняв свои накопления, смог бы сохранить их и приумножить?
- Почему почти все наши пенсионные деньги работают за рубежом, оставляя без доходов госказну?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia