Вт, 20.10.2020
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Танель Кийк
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Сегодня Госсуд огласит решение о соответствии пенсионной реформы Конституции

Пенсия.

ФОТО: Wong Sze Fei/panthermedia/Wong Sze Fei

Государственный суд огласит во вторник свое решение о соответствии одобренной парламентом пенсионной реформы Конституции Эстонской Республики, пишет Rus.ERR.

Решение высшей судебной инстанции разъяснят на пресс-конференции председатель Госсуда Виллу Кыве, председатель административной коллегии Иво Пилвинг и судья Госсуда Хейки Лоот.

Одобренная Рийгикогу 29 января 2020 года пенсионная реформа предусматривает возможность выхода из второй пенсионной ступени, после чего накопленными в ней средствами можно будет распоряжаться по своему усмотрению, но если участник второй пенсионной ступени решит забрать накопленные средства, то это можно будет сделать, уплатив подоходный налог в размере 20%.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не стала провозглашать принятый парламентом закон, сославшись на определенные противоречия Конституции, и вернула его на повторное рассмотрение в парламент, который снова принял закон в неизменном виде, и тогда Кальюлайд передала закон для окончательного решения в Государственный суд.

Если высшая судебная инстанция решит, что закон Конституции не противоречит, то президент должна будет провозгласить его немедленно, а если же Госсуд примет сторону президента, то парламент должен будет решить: махнуть на закон рукой и оставить его пылиться на полке или же принять измененный законопроект. В последнем случае весь процесс принятия закона придется начать заново.

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