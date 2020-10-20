Трагическая авария на Лаагна-теэ: дело ушло в суд, двум обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы

Указанным лицам было предъявлено обвинение по 422-й статье Пенитенциарного кодекса - то есть в нарушении водителем правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем за собой гибель двух или более человек. Наказание по этой статье предусматривает от трех до 12 лет лишения свободы.

По словам прокурора Дианы Хелила, которая вела уголовное дело, обвиняемые в результате своей крайней халатности стали причиной гибели двух человек и причинения серьезных телесных повреждений двум пострадавшим в ДТП, произошедшем 20 июня.

Защитник 20-летнего Исы, присяжный адвокат Владимир Садеков заявил, что он ни в коем случае не согласился бы с обвинением в убийстве, а также добавил, что, по закону, защита должна предпринимать все от себя зависящее, чтобы смягчить наказание или иным образом облегчить участь своего подзащитного

Предварительное заседание по делу состоится в Харьюском уездном суде в начале ноября, но само судебное следствие, вероятно, начнется только в 2021 году.

Напомним, что тяжелая авария произошла на Лаагна-теэ вечером 20 июня, когда автомобиль BMW, которым управлял 20-летний мужчина, на огромной скорости врезался в две другие машины, а затем вылетел на автобусную остановку: два человека погибли, один до сих пор находится в больнице в очень тяжелом состоянии, а еще четверо получили травмы различной степени тяжести.