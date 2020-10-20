Латвийский эпидемиолог: в Эстонии ответственнее соблюдают рекомендации

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, заболеваемость Covid-19 в Эстонии снижается уже в течение нескольких недель, в то время как в Латвии она растет.

"Мы уже в течение некоторого времени поддерживаем контакт с нашими эстонскими коллегами и достаточно открыто говорим о принимаемых нами мерах, и я не вижу глобальной разницы", - сказал Перевощиков, добавив, что различие, возможно, заключается в том, насколько добросовестно выполняются основные рекомендации - дистанцирование, дезинфекция и ношение защитных масок.

Отвечая на вопрос о том, следует ли вводить дополнительные ограничения, он отметил, что теперь все зависит от уже принятых мер, последствия которых ЦПКЗ еще оценивает.

Также Перевощиков отметил, что недавно введенные дополнительные меры были необходимы, потому что основные рекомендации не выполнялись достаточно добросовестно. "Все зависит от самих людей", - сказал эпидемиолог.