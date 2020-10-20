В сентябре цены производителей промпродукции снизились на 2,4%

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвели Шокман отметила, что по сравнению с августом значительное влияние на индекс цен производителей оказало снижение цен в снабжении электро- и теплоэнергией, а также в производстве электрооборудования, продуктов питания и изделий из пластмассы. «Влияние на индекс оказало также повышение цен в производстве электронного оборудования», – уточнила Шокман.

По сравнению с сентябрем прошлого года, больше всего на индекс повлияло снижение цен в снабжении электро- и теплоэнергией, в производстве топливных масел и в производстве электронного оборудования, а также повышение цен в производстве текстильной продукции.

Индекс цен на экспортную продукцию понизился по сравнению с августом на 0,5%. Более всего снизились цены на нефтепродукты, электроэнергию и электрооборудование, при этом повысились цены на сельскохозяйственную продукцию, на изделия из кожи и обувь, одежду. По сравнению с сентябрем прошлого года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 5,9%.

Индекс цен на импортную продукцию остался по сравнению с августом на том же уровне. Более всего снизились цены на нефтепродукты и электроэнергию, при этом повысились цены на изделия из кожи и обувь, сельскохозяйственную продукцию и одежду. По сравнению с сентябрем прошлого года индекс цен на импортную продукцию снизился на 5,8%.