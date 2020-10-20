Владимир Свет: честные предприниматели от ликвидации киосков-ракушек не пострадают

Управа Ласнамяэ начала обустройство старых автобусных остановок и подтверждает, что ни один ответственный предприниматель не пострадает от этих действий.
«На прошлой неделе мы сообщили о начале демонтажа старых киосков, совмещенных с павильонами для ожидания автобусов. Это вызвало беспокойство некоторых владельцев ларьков и точек питания, которые все еще действуют на отдельных таких остановках. Спешим заверить, что с теми предпринимателями, которые заинтересованы в развитии своего бизнеса и готовы поддерживать в порядке здание киоска и прилегающую к нему территорию, мы намерены обсудить возможности модернизации их ларьков. Стоит также подчеркнуть, что большинство из действовавших когда-то под одной крышей со старыми автобусными павильонами киосков уже прекратили свое существование», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Запланированные работы по обустройству старых автобусных остановок подразумевают демонтаж совмещенных с павильонами для ожидания автобусов киосков и установку на их месте витринных остановочных павильонов со скамейками. Первыми демонтированными «ракушками» стали киоски на остановках Пикри и Паэсилла. Следующие новые павильоны ожидания появятся на остановках "Уус-Паэ", "Маяка" и "Катлери".
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