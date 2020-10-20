Фото ⟩ Точь-в-точь английская усадьба: современный дом в Харьюмаа

На участке расположены также надворная постройка площадью 180 м2 и теплица. Тепло дому дает земляное отопление. Дополнительная информация для заинтересованных: продаются также соседние участки площадью 7,5 гектаров.

В построенном в 2002 году стильном доме шесть комнат, из которых три - это спальни. В оформлении интерьера пристальное внимание уделялось даже мельчайшим деталям. Для отделки использовались только экологически чистые материалы.