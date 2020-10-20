Фото ⟩ Точь-в-точь английская усадьба: современный дом в Харьюмаа

Загородный дом в английском стиле ждет нового хозяина в устье реки Вихтерпалу недалеко от моря, пишет Kodustiil.
Особняк в английском стиле общей площадью 355 м2 находится на земельном участке размером 2,5 гектара.
На участке расположены также надворная постройка площадью 180 м2 и теплица. Тепло дому дает земляное отопление. Дополнительная информация для заинтересованных: продаются также соседние участки площадью 7,5 гектаров.
В построенном в 2002 году стильном доме шесть комнат, из которых три - это спальни. В оформлении интерьера пристальное внимание уделялось даже мельчайшим деталям. Для отделки использовались только экологически чистые материалы.
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