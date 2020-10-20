Вт, 20.10.2020
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Индрек Саар
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  • Ремонт Пярнуского аэропорта затягивается: строители хотят слишком много денег

Ремонт Пярнуского аэропорта затягивается: строители хотят слишком много денег

Пярнуский аэропорт.

ФОТО: Урмас Луйк/Pärnu Postimees

Масштабная реконструкция Пярнуского аэропорта продлится дольше, чем предполагалось ранее, пишет Rus.ERR.

Если строительные работы в зоне воздушного движения идут по графику, то начало работ по расширению пассажирского терминала отложено на неопределенный срок.

Причина в том, что тендер на осуществление строительства терминала провалился: предприятия хотели получить более высокую цену, чем ожидалось. Всего поступило пять заявок, но ни одна из них не устроила заказчика - госфирму Таллиннский аэропорт - по своей цене.

Первоначально Пярнуский аэропорт должен был быть полностью готов к весне следующего года, но, согласно последней информации, взлетно-посадочная полоса  будет отремонтирована не раньше июля, а сам терминал в лучшем случае будет достроен в конце следующего года.

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