Ремонт Пярнуского аэропорта затягивается: строители хотят слишком много денег

Если строительные работы в зоне воздушного движения идут по графику, то начало работ по расширению пассажирского терминала отложено на неопределенный срок.

Причина в том, что тендер на осуществление строительства терминала провалился: предприятия хотели получить более высокую цену, чем ожидалось. Всего поступило пять заявок, но ни одна из них не устроила заказчика - госфирму Таллиннский аэропорт - по своей цене.

Первоначально Пярнуский аэропорт должен был быть полностью готов к весне следующего года, но, согласно последней информации, взлетно-посадочная полоса будет отремонтирована не раньше июля, а сам терминал в лучшем случае будет достроен в конце следующего года.