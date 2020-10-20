Обзор ⟩ Где находятся самые дешевые частные дома в Эстонии?

В целом по Эстонии средняя цена квадратного метра загородного дома по сравнению с прошлым годом осталась стабильной и составила около 550 евро.

«Конечно, стоит отметить, что в некоторых уездах среднюю цену квадратного метра частного дома вычислить трудно, так как сделок мало. Например, ни в одном месяце этого года количество проданных на Хийумаа домов не позволило сделать статистические выводы»,- сказала руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

В большинстве уездов Южной Эстонии сделок с частными домами настолько мало, что продавцам очень сложно без помощи оценщика установить цену продажи, соответствующую рыночной ситуации.

Если кто-то задумывается о переезде с семьей в деревню, то самый доступный по цене загородный дом стоит поискать в Центральной и Южной Эстонии, но исключением является Тартумаа: к сожалению, цены на загородные дома значительно повышаются вблизи крупных городов. Однако интересно отметить, что во всех уездах, граничащих с морем, средние цены на дома, как правило, выше, чем в какой-либо другой сельской местности.

Средняя цена квадратного метра загородного дома в сентябре по уездам Харьюмаа – 1342 евро Хийумаа – 0* Ида-Вирумаа – 348 Ярвамаа – 325 Йыгевамаа – 264 Ляэне-Вирумаа – 363 Ляэнемаа – 682 Пярнумаа – 648 Пыльвамаа – 191 Рапламаа – 435 Сааремаа – 878 Тартумаа – 982 Валгамаа – 402 Вильяндимаа – 207 Вырумаа – 260

* Данные о ценах сделок отображаются в базе данных Земельного департамента только в том случае, если в течение одного месяца было совершено не менее пяти сделок. Таким образом, уровень цен на Хийумаа в этом году равен 0, а в Ляэнемаа, Вырумаа и Валгамаа был учтен уровень цен ближайшего к сентябрю месяца, когда было совершено как минимум необходимое количество сделок.