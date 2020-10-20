Вт, 20.10.2020
Как это вообще возможно, что министр внутренних дел вступил в явное противоречие с Конституцией? Индрек Саар
Индрек Саар

Обзор ⟩ Где находятся самые дешевые частные дома в Эстонии?

Сколько стоит недвижимость в сельских районах Эстонии?

ФОТО: Shutterstock

Портал недвижимости City24.ee проанализировал данные Земельного департамента о ценах проданных в уездах Эстонии частных домов, за исключением сделок, которые имели место в городах. Оказалось, что по состоянию на сентябрь дешевле всего было купить загородный дом в Вильяндимаа и Пыльвамаа, а самую высокую цену приходилось платить за частные дома в Харьюмаа, Тартумаа и Сааремаа.

В целом по Эстонии средняя цена квадратного метра загородного дома по сравнению с прошлым годом осталась стабильной и составила около 550 евро.

«Конечно, стоит отметить, что в некоторых уездах среднюю цену квадратного метра частного дома вычислить трудно, так как сделок мало. Например, ни в одном месяце этого года количество проданных на Хийумаа домов не позволило сделать статистические выводы»,- сказала руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров. 

В большинстве уездов Южной Эстонии сделок с частными домами настолько мало, что продавцам очень сложно без помощи оценщика установить цену продажи, соответствующую рыночной ситуации.

Если кто-то задумывается о переезде с семьей в деревню, то самый доступный по цене загородный дом стоит поискать в Центральной и Южной Эстонии, но исключением является Тартумаа: к сожалению, цены на загородные дома значительно повышаются вблизи крупных городов. Однако интересно отметить, что во всех уездах, граничащих с морем, средние цены на дома, как правило, выше, чем в какой-либо другой сельской местности.

Средняя цена квадратного метра загородного дома в сентябре по уездам 

Харьюмаа – 1342 евро

Хийумаа – 0*

Ида-Вирумаа – 348

Ярвамаа – 325

Йыгевамаа – 264

Ляэне-Вирумаа – 363

Ляэнемаа – 682

Пярнумаа – 648

Пыльвамаа – 191

Рапламаа – 435

Сааремаа – 878

Тартумаа – 982

Валгамаа – 402

Вильяндимаа – 207

Вырумаа – 260

* Данные о ценах сделок отображаются в базе данных Земельного департамента только в том случае, если в течение одного месяца было совершено не менее пяти сделок. Таким образом, уровень цен на Хийумаа в этом году равен 0, а в Ляэнемаа, Вырумаа и Валгамаа был учтен уровень цен ближайшего к сентябрю месяца, когда было совершено как минимум необходимое количество сделок.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back