Обзор ⟩ Где находятся самые дешевые частные дома в Эстонии?

Портал недвижимости City24.ee проанализировал данные Земельного департамента о ценах проданных в уездах Эстонии частных домов, за исключением сделок, которые имели место в городах. Оказалось, что по состоянию на сентябрь дешевле всего было купить загородный дом в Вильяндимаа и Пыльвамаа, а самую высокую цену приходилось платить за частные дома в Харьюмаа, Тартумаа и Сааремаа.
В целом по Эстонии средняя цена квадратного метра загородного дома по сравнению с прошлым годом осталась стабильной и составила около 550 евро.
«Конечно, стоит отметить, что в некоторых уездах среднюю цену квадратного метра частного дома вычислить трудно, так как сделок мало. Например, ни в одном месяце этого года количество проданных на Хийумаа домов не позволило сделать статистические выводы»,- сказала руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.
В большинстве уездов Южной Эстонии сделок с частными домами настолько мало, что продавцам очень сложно без помощи оценщика установить цену продажи, соответствующую рыночной ситуации.
Если кто-то задумывается о переезде с семьей в деревню, то самый доступный по цене загородный дом стоит поискать в Центральной и Южной Эстонии, но исключением является Тартумаа: к сожалению, цены на загородные дома значительно повышаются вблизи крупных городов. Однако интересно отметить, что во всех уездах, граничащих с морем, средние цены на дома, как правило, выше, чем в какой-либо другой сельской местности.
Средняя цена квадратного метра загородного дома в сентябре по уездам
Харьюмаа – 1342 евро
Хийумаа – 0*
Ида-Вирумаа – 348
Ярвамаа – 325
Йыгевамаа – 264
Ляэне-Вирумаа – 363
Ляэнемаа – 682
Пярнумаа – 648
Пыльвамаа – 191
Рапламаа – 435
Сааремаа – 878
Тартумаа – 982
Валгамаа – 402
Вильяндимаа – 207
Вырумаа – 260
* Данные о ценах сделок отображаются в базе данных Земельного департамента только в том случае, если в течение одного месяца было совершено не менее пяти сделок. Таким образом, уровень цен на Хийумаа в этом году равен 0, а в Ляэнемаа, Вырумаа и Валгамаа был учтен уровень цен ближайшего к сентябрю месяца, когда было совершено как минимум необходимое количество сделок.
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