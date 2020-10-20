Обвинения в адрес создателей документального фильма о гибели парома «Эстония» подвергли жесткой критике

В понедельник Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists) подверг жесткой критике обвинения в адрес создателей документального о крушении парома «Эстония». Напомним, что режиссера документального фильма Хенрика Эвертссона и оператора Линуса Андерссона обвинили в нарушении могильного покоя.
По оценке организации, обвинения следует снять. «Журналисты сделали свою работу, так как у общественности есть право на информацию. Журналистов нельзя обвинять лишь за то, что они работали», - сказала координатор программы Комитета защиты журналистов по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.
Неделю назад Эстонский союз журналистов вместе с коллегами из Северных стран и Европейской федерацией журналистов поддержал заявление Шведского союза журналистов в защиту создателей фильма о крушении парома «Эстония». Правление Эстонского союза журналиста считает, что учинение препятствий проведению журналистских расследований не должно иметь место в европейском культурном пространстве.
Заявление подписали президент Шведского союза журналистов Ульрика Хюллерт, президент Норвежского союза журналистов Хеге Ирен Францен, генсекретарь Норвежского союза редакторов Арне Йенсен, директор Финского союза журналистов Петри Саволайнен, председатель Эстонского союза журналистов Хелле Тийкмаа, президент Датского союза журналистов Тине Йохансен, президент Европейской федерации журналистов Могенс Блихер-Бьеррегард.