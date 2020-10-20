Обвинения в адрес создателей документального фильма о гибели парома «Эстония» подвергли жесткой критике

По оценке организации, обвинения следует снять. «Журналисты сделали свою работу, так как у общественности есть право на информацию. Журналистов нельзя обвинять лишь за то, что они работали», - сказала координатор программы Комитета защиты журналистов по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.