Вт, 20.10.2020
Правительство демонстрирует шоу под названием "народ выберет будущее", спрашивая людей, какие решения должно принять правительство. Светлана Скребнева
Светлана Скребнева

Еврокомиссия представила проект режима санкций за нарушение прав человека

Флаг Евросоюза.

ФОТО: SCANPIX

Еврокомиссия внесла предложение о режиме санкций ЕС за серьезные нарушения прав человека по всему миру. Для утверждения механизма требует согласие всех 27 государств-членов ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Евросоюз сделал еще один шаг к возможности введения санкционного режима, аналогичного "списку Магнитского". В понедельник, 19 октября, Еврокомиссия на своем заседании утвердила предложение режима санкций за нарушения прав человека во всем мире. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе.

"Если новый глобальный режим санкций ЕС за нарушения прав человека вступит в силу, он предоставит Евросоюзу большую гибкость в вопросе преследования ответственных за серьезные нарушения прав человека и злоупотребление ими по всему миру, где бы они ни совершались, и кто бы за это ни был ответственным", - заявил Шефчович.

Беспрецедентный проект о санкциях Евросоюза

Он уточнил, что санкции Евросоюза будут вводиться в виде запрета на въезд в ЕС и замораживания активов на территории Евросоюза. По словам Шефчовича, предложение предусматривает, что контроль за соблюдением запрета на въезд будет совершать Еврокомиссия. В случае принятия эта инициатива станет беспрецедентным шагом, потому что вопрос въезда на территорию государств-членов ЕС регулируют национальные правительства.

Теперь это предложение будет рассматривать Совет ЕС. Только у него есть полномочия принять новый санкционный режим в виде регламента Евросоюза, для чего необходимо согласие всех его 27 государств-членов. Согласование такого режима санкций - это еще не введение штрафных мер, оно лишь создает правовые рамки для этого. Следующим шагом будет уже внесение конкретных лиц в санкционный список. Для этого будет нужно новое единогласное решение Совета ЕС.

"Список Магнитского" в США 

Напомним, в США в 2012 году был согласован и принят "список Магнитского" с именами российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к гибели бывшего аудитора инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В ЕС уже несколько лет звучат призывы разработать аналогичный механизм.

Еще в декабре 2018 года Совет ЕС дал "зеленый свет" на разработку режима санкций за нарушения прав человека. Впрочем, Шефчович имя Магнитского не упомянул. Несмотря на то, что, например, в Европарламенте есть немало тех, кто хотел бы назвать новый режим в память российского аудитора, есть и немало противников этого. Последние аргументируют свою позицию нежеланием ограничивать действие санкционного режима на какие-либо страны или регионы.

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