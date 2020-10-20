В Эстонии скончались три пациента с COVID-19, заразились 42 человека

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирусная инфекция выявлена у 21 человека. В Ида-Вирумаа добавилось шесть, в Тартумаа — четыре, в Йыгевамаа, в Пярнумаа и в Пыльвамаа — по одному новому случаю. В двух положительных случаях уезд в Регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 35,29.

В Таллинне COVID-19 выявлен у 19 человек. В трех случаях, зафиксированных в Харьюмаа, речь идет о тесном контакте с носителями вируса. Обстоятельства остальных заражений выясняются. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с семью очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 42, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — восемь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. В новом очаге в школе шесть заболевших, в четвертом очаге на работе - шесть инфицированных, а в пятом очаге на работе - пять.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся 1400 человек, из которых больны 215.

В двух случаях в Ида-Вирумаа заражение произошло в доме призрения, в двух случаях — на работе и в одном случае — через семейные контакты. В одном случае вирус был привезен из России. В Идаском регионе наблюдается семь активных очагов: с очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве — восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 21 заболевший. Очаг в Силламяэской школе затронул 36 человек, а т. н. вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 747 человек, из которых болеют 144.

Что касается случая в Йыгевамаа, то речь идет о контакте с носителем вируса. Два заражения в Тартумаа произошли посредством семейных контактов, обстоятельства еще двух случаев устанавливаются. Заражение в Пыльвамаа носит семейный характер. Лыунаское региональное отделение работает с двумя очагами — вспышка на рабочем месте в Выру (заболели 24 человека) и вспышка на рабочем месте в Йыгевамаа (20 больных). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся 528 человек, из них 58 больны.

Случай в Пярнумаа связан с контактом с носителем вируса. Ляэнеское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 51 человек, 15 из которых больны.

Скончались два человека