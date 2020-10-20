В Эстонии скончались три пациента с COVID-19, заразились 42 человека
За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 1706 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 42 пробы дали положительный результат. Скончались два больных коронавирусом пациента Ида-Вируской центральной больницы, задним числом была признана смерть третьего пациента того же медучреждения от COVID-19.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирусная инфекция выявлена у 21 человека. В Ида-Вирумаа добавилось шесть, в Тартумаа — четыре, в Йыгевамаа, в Пярнумаа и в Пыльвамаа — по одному новому случаю. В двух положительных случаях уезд в Регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 35,29.
В Таллинне COVID-19 выявлен у 19 человек. В трех случаях, зафиксированных в Харьюмаа, речь идет о тесном контакте с носителями вируса. Обстоятельства остальных заражений выясняются. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с семью очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 42, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — восемь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. В новом очаге в школе шесть заболевших, в четвертом очаге на работе - шесть инфицированных, а в пятом очаге на работе - пять.
Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся 1400 человек, из которых больны 215.
В двух случаях в Ида-Вирумаа заражение произошло в доме призрения, в двух случаях — на работе и в одном случае — через семейные контакты. В одном случае вирус был привезен из России. В Идаском регионе наблюдается семь активных очагов: с очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве — восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 21 заболевший. Очаг в Силламяэской школе затронул 36 человек, а т. н. вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 747 человек, из которых болеют 144.
Что касается случая в Йыгевамаа, то речь идет о контакте с носителем вируса. Два заражения в Тартумаа произошли посредством семейных контактов, обстоятельства еще двух случаев устанавливаются. Заражение в Пыльвамаа носит семейный характер. Лыунаское региональное отделение работает с двумя очагами — вспышка на рабочем месте в Выру (заболели 24 человека) и вспышка на рабочем месте в Йыгевамаа (20 больных). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся 528 человек, из них 58 больны.
Случай в Пярнумаа связан с контактом с носителем вируса. Ляэнеское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 51 человек, 15 из которых больны.
Скончались два человека
По состоянию на утро 20 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 27 человек, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. Выписали пятерых, еще троих перевели в нековидное отделение. Открыто четыре новых истории болезни. Скончались два пациента Ида-Вируской центральной больницы — 94-летний мужчина и 95-летняя женщина. Задним числом признано, что 15 октября пациент Ида-Вируской центральной больницы также скончался от COVID-19. Всего в Эстонии скончался 71 человек с коронавирусом.
На сегодняшний день в больницах завершено 522 случая заболевания COVID-19 у 508 человек.
По состоянию на 29 октября выздоровели 3 270 человек. Из них истории болезни 2439 человек (74,6%) завершены, у 831 человека (24,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии сделано более 245 000 первичных теста, из них 4127 тестов, т. е. 1,68 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Жители Эстонии — молодцы, установленные ограничения сработали
Мы молодцы, но не будем терять бдительности. Установленные ограничения сработали и распространение заболевания стабильное. Ближайшие недели покажут, останется ли число зараженных на прежнем уровне, начнет падать или снова расти. Совместными усилиями мы можем предотвратить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни.
Школьные каникулы могут стать решающим поворотным моментом в распространении вируса. Действуя с заботой об остальных, мы все можем избежать заражения. Отдыхать стоит в Эстонии, а зарубежные поездки нужно отложить из-за высокого распространения коронавируса в других странах. Имейте в виду, что в местах назначения могут быть введены разные ограничения и что медицинская помощь не всегда может быть легко доступна.
Правительство продлило общегосударственный запрет на продажу алкоголя С 25 октября по 24 ноября 2020 года права на розничную продажу алкогольных напитков приостановлены с 00:00 часов до 10:00 утра. Правительство вновь оценит необходимость ограничения не менее, чем за 10 дней до конца этого срока.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 157 428 раза, 98 человек сообщили через приложение о своем заболевании.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.