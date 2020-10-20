Руководитель ЛГБТ-объединения: правительство притесняет жителей своей страны

Руководитель Эстонского ЛГБТ-объединения Кристель Раннаяэре, сказала в интервью Postimees, что правительство начало систематически притеснять жителей Эстонии: «Совершенно недопустимо, чтобы Март Хельме – эстонский министр – говорил, что какие-то люди должны уехать из Эстонии».
- Почему в воскресенье вы пришли на площадь Вабадузе?
- По возможности я всегда хожу на такие собрания, чтобы внести свой вклад в изменение мира. Я считаю, что такие встречи придают сил людям-ЛГБТ, а также их родственникам и сторонникам. На таких встречах я думаю о тех, кто не может прийти сюда, но больше всех нуждается в ощущении, что нас много.
- Как вы относитесь к высказанной министром внутренних дел Мартом Хельме (EKRE) в интервью Deutsche Welle позиции в адрес ЛГБТ-сообщества? Учитывая все возможные ошибки при переводе. (Преподаватель устного перевода Таллиннского университета Екатерина Маадле просмотрела перевод и сказала, что хотя в нем есть ошибки в окончаниях, это не меняет сути сказанного.)
- Совершенно недопустимо, чтобы Март Хельме – эстонский министр – говорил, что какие-то люди должны уехать из Эстонии. И хотя коалиционные партнеры осудили это выступление, я не понимаю, почему его не отправят в отставку? То, что министр делает, это – моральное насилие, и мне непонятно, почему одному министру позволительно допускать насилие без каких-либо последствий? Чего ждут коалиционные партнеры?
- Вы чувствуете со стороны правительства притеснение по своей сексуальной ориентации?
- Правительство начало притеснять живущих в Эстонии. Для них это может быть политической игрой, но это игра с живыми людьми, с жизнями. Разница с прошлыми годами неизмеримая. Объединению скоро исполнится 12 лет, но последние годы стали для наших работников самыми агрессивными – порча нашего имущества, вторжение на наши мероприятия, угрозы убийством и избиением, оскорбительные телефонные звонки и частные письма.
Такие же перемены мы видим и в обществе в целом: в прошлом году к нам намного больше обращались с жалобами на насилие, которое люди встречают как в общественных местах, так, к сожалению, и дома. Увеличилось насилие и в интернете.
Если руководящие страной люди позволяют себе такие выступления, как позволил Март Хельме, то многие думают, что и им можно так делать. И делают.
И хотя правительство пытается утверждать, что работает на благо единого общества, в котором людей не притесняют, видно, что у их слов нет такой силы, как у политики притеснения EKRE и «Отечества». Если агрессорам позволяют действовать, ответственность несут и наблюдатели.
Кроме высказываний наше правительство блещет и поступками, которые ставят под угрозу безопасность, основные права и свободы общественной группы: угроза аннулирования Закона о совместном проживании, референдум, новый Закон об именах. Все эти темы были подняты только ради того, чтобы притеснить одну группу населения.
Но такие выступления и поступки вредят не только ЛГБТ-сообществу, но всему обществу: людей сталкивают лбами, тратят 1,8 миллиона евро на референдум (сумма, которую можно было бы потратить на что-то другое) и все с одной целью: помочь EKRE заработать дополнительные голоса к выборам.
- Что бы вы сказали тем, кто говорит о столетних традициях, которые исключают однополый брак?
- Брак как традиция никуда не исчезнет, если еще одна группа людей получит права, которых сегодня они лишены. Поскольку традиции создают люди, то при изменении человечества суть традиций тоже могла бы меняться. И должна меняться. Мы не может вечно жить в прошлом веке или в еще более далеком прошлом. Так остановится развитие общества.
- Как вы относитесь к референдуму, на котором спрашивают, можно ли заключать брак только между мужчиной и женщиной?
- Эта ситуация сюрреалистична: правительство притесняет жителей своей страны. Я не понимаю, почему люди этого не видят? Особенно те люди, которые жили в Эстонии, правительство которой их притесняло, люди, которые должны были жить «в шкафу»: прятать свой флаг, скрывать свой идентитет. Сейчас эти люди делают то же самое с другими.
Референдум, на котором большинство решает, как жить меньшинству, это не демократия, о которой мы когда-то так мечтали. Если бы мы несколько десятков лет назад провели референдум с вопросом о том, должна ли Эстония быть республикой, я не думаю, что большинство сказало бы «да». Если бы это пришлось решать на всенародном голосовании, то мы бы сейчас не жили в Эстонской Республике.
Совершенно недопустимо, чтобы правительство проводило референдум, сутью которого является притеснение одной группы населения и больше ничего. Недопустимо, чтобы правительство тратило 1,8 миллиона на это дело. Недопустимо, чтобы в такое сложное время правительство вложило деньги не туда, где они действительно нужны.
- Часто утверждается, что Конституция и законы уже и сейчас гарантируют людям-ЛГБТ все те же права и возможности, что и остальным, мол, что они еще жалуются?
- Если мы поставим этот вопрос в контекст, то мы поймем, что такой подход не может быть справедливым. Мы же не можем сказать человеку на инвалидной коляске, что не понимаем, почему ему нужны пандусы, ходить же все могут - я вон попадаю в дом без пандуса. С вопросами ЛГБТ часто так и поступают: исходят только из собственного опыта и не понимают, что сравнивают несравнимое.
Хороший пример о браке. Многие гетеросексуальные пары говорят, мол, зачем ЛГБТ-сообществу нужен брак, если брак как таковой - это лишнее. Да, отношения и семьи гетеросексуальных пар хорошо отрегулированы и защищены и без брака. Начнем хотя бы с регистрации детей. Необязательно нужно состоять в браке, чтобы дети нерожавшего родителя получили его имя.
Вторая крайность, в которую мы скатываемся по этому поводу – «гомосексуалисты требуют для себя особых прав». Понятие «особые права» у нас очень точно отрегулировано, например, у граждан Эстонии есть особые права, в отличие от других жителей Эстонии: право баллотироваться в президенты, голосовать на евровыборах, быть избранным в парламент и так далее. Таким образом, требование на брак ЛГБТ-сообщества никак не может быть особым правом. Я сама сказала бы скорее так, что сейчас брак является особым правом, поскольку части семей это позволено, а части – нет.
- Известно ли вам о людях, которые уехали из Эстонии, которые были вынуждены это сделать из-за высказываний нынешнего правительства в адрес людей-ЛГБТ? Будут ли еще те, кто это сделает, если такой референдум все же состоится?
- Об этом открыто говорил [предприниматель и режиссер] Пеэтер Ребане – уехал и вернулся обратно. Я думаю, что тех, кто не чувствует себя в безопасности, сейчас больше, чем год или два назад. По работе я общаюсь со многими людьми, которые думают об отъезде, и теми, кто уехал туда, где более безопасно и общество дружелюбнее. Я не думаю, что уехавших очень много, но думаю, что об этом думает сейчас гораздо больше людей, чем когда-либо ранее. Я очень надеюсь, что они не уедут, а если уедут, то вернутся.
Вокруг нас много разных людей, среди которых нет более или менее важных. Это наша общая Эстония, где каждый должен чувствовать, что о нем заботятся и его ценят. Где каждый может внести свой вклад в общество и попытать счастье. Мы как общество должны двигаться в том направлении, чтобы помогать и поддерживать друг друга, а не работать друг против друга. Вместо того чтобы говорить, что одни люди не должны жениться, нужно говорить о том, как мы могли бы сделать так, чтобы все, кто хочет жениться, могли это сделать. Если мы видим, что кого-то притесняют, мы не должны говорить им, что они сами виноват, мы должны спросить: как я могу помочь, чтобы прекратить это насилие?
Эстонское объединение ЛГБТ
- Недоходное объединение, работающее на благо людей ЛГБТ+ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и люди с иным сексуальным и половым идентитетом и самовыражением) и их родственников, которое исходит из принципов кодекса этики свободных обществ Эстонии.
- Миссия заключается в поддержке ЛГБТ-сообщества и их родственников, предлагая опорные услуги и осуществляя защиту интересов, а также в повышении осведомленности общества по темам ЛГБТ.
- Цель – сильное сообщество и заботливое и вовлеченное общество, в котором индивида ценят вне зависимости от его сексуального и/или полового идентитета.
- Представитель по вопросам ЛГБТ в Эстонии.
Источник: lgbt.ee