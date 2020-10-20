Руководитель ЛГБТ-объединения: правительство притесняет жителей своей страны

- Что бы вы сказали тем, кто говорит о столетних традициях, которые исключают однополый брак?

- Брак как традиция никуда не исчезнет, если еще одна группа людей получит права, которых сегодня они лишены. Поскольку традиции создают люди, то при изменении человечества суть традиций тоже могла бы меняться. И должна меняться. Мы не может вечно жить в прошлом веке или в еще более далеком прошлом. Так остановится развитие общества.

- Как вы относитесь к референдуму, на котором спрашивают, можно ли заключать брак только между мужчиной и женщиной?

- Эта ситуация сюрреалистична: правительство притесняет жителей своей страны. Я не понимаю, почему люди этого не видят? Особенно те люди, которые жили в Эстонии, правительство которой их притесняло, люди, которые должны были жить «в шкафу»: прятать свой флаг, скрывать свой идентитет. Сейчас эти люди делают то же самое с другими.

Референдум, на котором большинство решает, как жить меньшинству, это не демократия, о которой мы когда-то так мечтали. Если бы мы несколько десятков лет назад провели референдум с вопросом о том, должна ли Эстония быть республикой, я не думаю, что большинство сказало бы «да». Если бы это пришлось решать на всенародном голосовании, то мы бы сейчас не жили в Эстонской Республике.

Совершенно недопустимо, чтобы правительство проводило референдум, сутью которого является притеснение одной группы населения и больше ничего. Недопустимо, чтобы правительство тратило 1,8 миллиона на это дело. Недопустимо, чтобы в такое сложное время правительство вложило деньги не туда, где они действительно нужны.

- Часто утверждается, что Конституция и законы уже и сейчас гарантируют людям-ЛГБТ все те же права и возможности, что и остальным, мол, что они еще жалуются?

- Если мы поставим этот вопрос в контекст, то мы поймем, что такой подход не может быть справедливым. Мы же не можем сказать человеку на инвалидной коляске, что не понимаем, почему ему нужны пандусы, ходить же все могут - я вон попадаю в дом без пандуса. С вопросами ЛГБТ часто так и поступают: исходят только из собственного опыта и не понимают, что сравнивают несравнимое.

Хороший пример о браке. Многие гетеросексуальные пары говорят, мол, зачем ЛГБТ-сообществу нужен брак, если брак как таковой - это лишнее. Да, отношения и семьи гетеросексуальных пар хорошо отрегулированы и защищены и без брака. Начнем хотя бы с регистрации детей. Необязательно нужно состоять в браке, чтобы дети нерожавшего родителя получили его имя.