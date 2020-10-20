Вилла из Китая: сколько на AliExpress стоят сборные дома

Зачастую в объявлениях о продаже домов на AliExpress местные застройщики маскируют свои услуги. Чаще всего на фото зданий здесь встречается логотип и контакты одной из крупных китайских девелоперских компаний Hangzhou famous steel engineering. Из-за того что правила торговой площадки запрещают подобную рекламу, девелоперы демонстрируют базовые проекты зданий с указанием цены и характеристик строений. Однако такие здания на самом деле можно заказать в любую страну и по цене, указанной в объявлении.