Вилла из Китая: сколько на AliExpress стоят сборные дома

На китайской виртуальной торговой площадке AliExpress выставлено на продажу множество сборных домов. Стоимость таких объектов начинается от одной тысячи долларов. Собрать из железных конструкций можно жилые здания разного размера, стиля, назначения и этажности. Эксперты рассказали РБК, из какого материала делают дома, представленные на AliExpress, можно ли возвести такую конструкцию самостоятельно, а также почему китайские «виллы» стоят так дешево.
Зачастую в объявлениях о продаже домов на AliExpress местные застройщики маскируют свои услуги. Чаще всего на фото зданий здесь встречается логотип и контакты одной из крупных китайских девелоперских компаний Hangzhou famous steel engineering. Из-за того что правила торговой площадки запрещают подобную рекламу, девелоперы демонстрируют базовые проекты зданий с указанием цены и характеристик строений. Однако такие здания на самом деле можно заказать в любую страну и по цене, указанной в объявлении.
Дома на AliExpress — обычно сборные конструкции на основе металлокаркаса, наполненного утеплителями. Некоторые из них выполнены из переделанных морских контейнеров. Подобные конструкции могут соединяться по горизонтали и вертикали в блоки, таким образом увеличивая площадь. Судя по описанию в объявлениях, из таких блоков можно собрать загородную виллу, экологичный модульный дом, гараж, небольшой офис или даже кафе. Однако сами дома представляют собой лишь каркас. Выбор количества комнат, отделка и утепление остаются за покупателем.
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