Эрозия демократии: как оставить страну без будущего

Демократия предполагает исполнение законов, без этого невозможно цивилизованное государство. Развитая демократия означает еще и выполнение неписаных правил, и для тонкой ткани общественной жизни это не менее важно. Игнорирование этого принципа становится самой большой проблемой эстонской политики.
Основа развитой демократии - неписаные правила
Законы не требуют от политика выполнять публичное обещание, точно так же нельзя заставить деятеля, объявившего себя левым или правым, вести себя в соответствии с этим заявлением. Нельзя запретить назвавшего себя другом и защитником некоей группы избирателей вступать в союз с теми, кто оскорбляет и атакует их «подзащитных». Невозможно помешать политику отказаться от защиты общественных интересов и заниматься только личными, заставить искать деньги в бюджете для малоимущих и не заниматься скрытым лоббированием, не вредить интересам страны в международных делах.
Самые отвратительные вещи происходят между «своими», и готовые на все по отношению к партнерам по коалиции и однопартийцам несут самый сильный заряд разрушения для политической и общественной жизни, отравляя ее ложью и недоверием, стирая в обществе всякие моральные ориентиры. Самое главное, что нельзя заставить политика ценить свое доброе имя больше плодов описанных злоупотреблений. Общество должно быть уверено, что люди, которым оно доверяет принятие важных для страны решений, не развернутся на 150 или 180 градусов после прихода к власти, но будут делать все возможное, чтобы соответствовать обоснованным ожиданиям своих избирателей. Иначе выборный процесс не имеет смысла, и результат зависит лишь от степени беспринципности и успехов в манипулировании избирателем, а партии превращаются в секты, занимающиеся только обслуживанием личных интересов лидеров. Многое из происходящего в последнее время уже явно не соответствует этому принципу.
Дьявольские детали ныне происходящего
Любые коалиции в парламенте законны, но избиратели вправе ожидать, что предвыборные заявления о невозможности некоторых союзов имеют значение. Юри Ратас в 2019 году повел себя как маньяк, любой ценой пытающийся удержать премьерское кресло. Союз с EKRE, периодически оскорбляющей и русского избирателя ЦП (почти ¾ голосов партии), и ведущих центристских политиков, выглядит как беспринципность в квадрате, учитывая обвинения центристов в адрес реформистов в возможности такого союза перед выборами. Главный носитель исполнительной власти стал главным разрушителем принципа обоснованных ожиданий.
Заявления новоиспеченных коалиционеров из EKRE превратили Эстонию в кандидата на звание следующего «плохого парня» Евросоюза, оскорбляющего лидеров других стран и не считающегося с коллективными решениями. Партнеры EKRE по коалиции и вся страна этого не ожидали, и мандата на это не давали, но косвенно в этом участвовали.
Еще большей неожиданностью для всех стало летнее противостояние Марта Хельме и фермеров, представляющих значительную часть электората его партии, которому были нанесены убытки в размере десятков миллионов евро. Как они теперь относятся к власти и степени ее предсказуемости, предугадать несложно.
Результативно борется с обоснованными ожиданиями электората и партия «Отечество». Помимо пассивного участия в разрушении членами EKRE внешнеполитического имиджа страны эта партия в угоду коалиционной дисциплине не поддержала предложения реформистов завершить инициированных ими же самими в начале 90-х планов в области образования. Абсурд. Предполагаю, что многие избиратели вряд ли бы сейчас голосовали за них, и обвал рейтингов закономерен.
Тревожные мысли внушают недавние заявления Марта Хельме о недоверии к прокуратуре и предложение отправить ЛГБТ в Швецию. Глава основного «силового» ведомства не в ходе обсуждений в правительстве, а в СМИ подрывает доверие к системе правосудия и его решениям, партнерам по коалиции, и делает нарушающие все мыслимые писаные и неписаные законы предложения.
Проблема не только в нынешней коалиции
Не только нынешняя коалиции, но и все партии на разных этапах приложили руку к сегодняшним проблемам политической жизни. Ныне происходящее - лишь следующий этап реализации принципа JOKK, все что юридически корректно - допустимо. Его рождение связывают с Партией реформ. Ратас вырос в атмосфере во многом созданной нынешней оппозицией. Сийм Каллас стал главой Минфина при незавершенном судебном деле. Правительство Юхана Партса ушло в отставку из-за интриг коллег по правительству из Партии реформ. Кристен Михал ходил на допросы в прокуратуру, даже временно не приостанавливая полномочия главы Минюста. Его не смущал факт подчинения этой структуры его же министерству.
Урмас Рейнсалу в 2018 году назвал женщин «стаей куриц», и многие известные женщины подписали письмо с требованием его отставки. Евгений Осиновский, тогдашний лидер СДПЭ, без свидетелей «убедил» женщин из своей партии не поддержать отставку Рейнсалу при голосовании. Напомним, что именно СДПЭ считается партией, ратующей о правах и свободах женщин и меньшинств. Вот такая у соцдемов избирательная борьба.
У опасной черты
В ситуации неопределенности в части Covid-19, больших проблем в экономике и начавшегося распределения кредитных денег для ее поддержки, доверие к государственной власти должно быть максимальным, ее решения предсказуемы, а их выполнение всеми гарантировано. Но уже начались скандалы и в связи с распределением денег, и налицо серьезные проблемы с выполнением решений по ограничениям. Напряжение в коалиции растет, Мартин Хельме даже премьера собирается сменить через три месяца. Оскорбительные нападки на президента тоже постепенно стали привычной частью политической жизни.
В любой момент по многим вопросам могут начаться судебные споры с участием прокуратуры, авторитет которой активно подрывается Мартом Хельме. В описанной ситуации до политической цензуры и удержания власти любой ценой уже недалеко.
К чему пришло эстонское общество
Эрозия на латыни значит разъедание, разъединение. В природе она связана с вымыванием плодородного слоя, бывает поверхностной и глубинной, превращающей целые территории в бесплодные. Эта аналогия хорошо подходит для описания ситуации в эстонской политике. Политическая эрозия становится глубинной, и без того тонкий слой неписаных правил, точнее политической культуры размывается на глазах. Именно эта глубинная эрозия в политике, а не «глубинное государство», странноватый символ от EKRE, является главной проблемой страны.
Все здоровые силы общества обязаны попытаться остановить деградацию в политике, чтобы избежать прохождения точки невозврата в нормальное состояние.
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