Эрозия демократии: как оставить страну без будущего

Основа развитой демократии - неписаные правила

Законы не требуют от политика выполнять публичное обещание, точно так же нельзя заставить деятеля, объявившего себя левым или правым, вести себя в соответствии с этим заявлением. Нельзя запретить назвавшего себя другом и защитником некоей группы избирателей вступать в союз с теми, кто оскорбляет и атакует их «подзащитных». Невозможно помешать политику отказаться от защиты общественных интересов и заниматься только личными, заставить искать деньги в бюджете для малоимущих и не заниматься скрытым лоббированием, не вредить интересам страны в международных делах.

Самые отвратительные вещи происходят между «своими», и готовые на все по отношению к партнерам по коалиции и однопартийцам несут самый сильный заряд разрушения для политической и общественной жизни, отравляя ее ложью и недоверием, стирая в обществе всякие моральные ориентиры. Самое главное, что нельзя заставить политика ценить свое доброе имя больше плодов описанных злоупотреблений. Общество должно быть уверено, что люди, которым оно доверяет принятие важных для страны решений, не развернутся на 150 или 180 градусов после прихода к власти, но будут делать все возможное, чтобы соответствовать обоснованным ожиданиям своих избирателей. Иначе выборный процесс не имеет смысла, и результат зависит лишь от степени беспринципности и успехов в манипулировании избирателем, а партии превращаются в секты, занимающиеся только обслуживанием личных интересов лидеров. Многое из происходящего в последнее время уже явно не соответствует этому принципу.

Дьявольские детали ныне происходящего

Любые коалиции в парламенте законны, но избиратели вправе ожидать, что предвыборные заявления о невозможности некоторых союзов имеют значение. Юри Ратас в 2019 году повел себя как маньяк, любой ценой пытающийся удержать премьерское кресло. Союз с EKRE, периодически оскорбляющей и русского избирателя ЦП (почти ¾ голосов партии), и ведущих центристских политиков, выглядит как беспринципность в квадрате, учитывая обвинения центристов в адрес реформистов в возможности такого союза перед выборами. Главный носитель исполнительной власти стал главным разрушителем принципа обоснованных ожиданий.

Заявления новоиспеченных коалиционеров из EKRE превратили Эстонию в кандидата на звание следующего «плохого парня» Евросоюза, оскорбляющего лидеров других стран и не считающегося с коллективными решениями. Партнеры EKRE по коалиции и вся страна этого не ожидали, и мандата на это не давали, но косвенно в этом участвовали.

Еще большей неожиданностью для всех стало летнее противостояние Марта Хельме и фермеров, представляющих значительную часть электората его партии, которому были нанесены убытки в размере десятков миллионов евро. Как они теперь относятся к власти и степени ее предсказуемости, предугадать несложно.