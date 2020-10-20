Ученые: шипованная резина создает прямой риск для здоровья

Результаты проведенных в Финляндии исследований в рамках программы NASTA показали, что около 75% пыли на улицах Хельсинки возникает от использования шипованных автомобильных шин, поэтому учеными был сделан вывод, что шипованная резина, очевидно, создает намного больше пыли, чем зимние нешипованные шины и летняя резина.

Профессор физики окружающей среды Тартуского университета Хейки Юннинен отметил, что пыль и мелкие частицы, возникающие при использовании шипованной резины, иногда настолько микроскопические, что могут проникать глубоко в легкие человека вместе со вдыхаемым воздухом, вызывая болезни, а также он добавил, что запыление от шипованной резины создает основные проблемы в городах, где улицы ограждают высокие здания, между которыми воздух остается в ловушке.

Лектор дорожной техники Таллиннского технического университета Айн Кендра отметил, что износ дорожного покрытия шипованной резиной является большой проблемой, а разрушение покрытия в первую очередь зависит от скорости движения: "Шипы ударяются о камешки в асфальте и дробят их, а если скорость ниже, то они выворачивают эти камешки из асфальта. Одно исследование в Финляндии показало, что скорость в 40-50 км/ч является оптимальной, а если она падала ниже этого, то износ даже увеличивался".

По словам Кендра, хотя использование шипованной резины в Эстонии в последние годы уменьшилось, ее использование по-прежнему предпочтительно в случае поездок по грунтовым дорогам, а также ее рекомендуется использовать начинающим водителям.