Количество участников Лиги чемпионов планируют увеличить

По информации источника, реформа турнира предполагает увеличение числа клубов в групповом этапе с 32 до 36. Существует вариант, что команды поделят на шесть групп, где каждая проведет по десять встреч.
Также рассматривается возможность применения системы посева, при которой каждая команда сыграет по десять матчей с разными соперниками.
Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21 начнется сегодня. В нем примут участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. Два лучших клуба каждого квартета выйдут в 1/8 финала, занявшие третьи места команды сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.
Напомним, Россия впервые будет представлена на групповой стадии Лиги чемпионов тремя клубами - "Зенитом", "Локомотивом" и "Краснодаром".
Exclusive: Uefa ready to consider expanding Champions League to 36 teams from 2024-25 @timwig https://t.co/1s5wj3kcZY— Telegraph Football (@TeleFootball) October 19, 2020