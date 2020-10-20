Решение Госсуда: пенсионная реформа не противоречит Конституции

В марте президент Керсти Кальюлайд во второй раз не провозгласила закон, делающий накопительную пенсию добровольной, и обратилась в Госсуд с ходатайством признать его противоречащим Конституции.

По оценке Кальюлайд, провозглашение приведет к неравному обращению с людьми, присоединившимися ко второй ступени, поскольку после выплаты двух процентов от своей зарплаты, они могли получить от государства четыре процента с социального налога. Канцлер юстиции Юлле Мадизе, которая придерживается той же позиции, сказала, что пенсионная реформа противоречит Конституции и что в таком случае нагрузка по социальному налогу станет неравной у тех, кто присоединился к накоплению, и у тех, кто к нему не присоединился.

Министр финансов Мартин Хельме сказал, что речь идет о политическом споре, как лучше гарантировать благополучие людей, но по заслуживающему сожаления стечению обстоятельств суть спора прикрыта фиговым листом Конституции. На вопрос о том, чего законодатель хочет этой реформой добиться, свободы или увеличения конкуренции, министр ответил, что речь идет о возвращении людям права самостоятельно распоряжаться своим имуществом. По словам Хельме, важно, что если человек хочет использовать деньги фонда, которые вроде бы его, но не у него в руках, то такая возможность должна иметься.

«Мы обдумывали механизм, при котором собранные деньги можно перевести в первую ступень. Такой перерасчет привел бы к еще более сложным спорам», - сказал Хельме. По его словам, нужно предоставить людям свободу выбора или вообще отказаться от реформы.

Реформа второй ступени Присоединение и выход из второй ступени станет добровольным. Деньги, накопленные во второй ступени, можно инвестировать через свой инвестиционный счет.

Для тех, кто останется во второй ступени не изменится ничего: два процента от брутто-зарплаты платит человек, четыре процента добавляется от его социального налога.

По достижении пенсионного возраста каждый может выбрать, забрать все деньги сразу или получать их в виде временной или пожизненной пенсии.

С суммы, выплаченной единовременно, людям работоспособного возраста придется заплатить подоходный налог в размере 20 процентов, но на не облагаемый налогом доход выплата по второй ступени не влияет.

Пенсионеру, получившему деньги единовременно, придется заплатить подоходный налог в размере 10 процентов.

Ушедший из второй ступени сможет вернуться в нее через 10 лет.

Добровольное присоединение и уход, в том числе, с изъятием денег, можно осуществить уже с 1 января 2021 года.

Все заявления, которые будут поданы до 31 марта 2021 года, рассмотрят в сентябре 2021 года.

Заявления, которые будут поданы с 1 апреля по 31 июля, будут рассмотрены в январе следующего года, а заявления, которые будут поданы с 1 августа по 30 ноября – в мае следующего года.

Чтобы снизить риск того, что слишком много людей одновременно захотят забрать свои деньги, кредитный предел пенсионного фонда увеличивается до 25 процентов.