Хорошая новость ⟩ Кажется, эстонский рынок недвижимости выкарабкался из кризиса

В третьем квартале этого года в Эстонии было совершено 13 415 сделок купли-продажи, включая сделки с правом на застройку, с земельными участками, домами и квартирной собственностью. Общее количество сделок по сравнению с тем же кварталом прошлого года увеличилось на 7% и по сравнению с предыдущим кварталом этого года - на 31%. По сравнению с августом рыночная активность в сентябре была на 26% выше.

Общая стоимость сделок купли-продажи в третьем квартале составила 932 миллиона евро, что на 6% больше, чем в том же квартале прошлого года, и примерно на 40% больше, чем во втором квартале этого года.

В третьем квартале с квартирными собственностями было совершено 6 566 сделок, в том числе с жилыми помещениями - 5 876. По сравнению с прошлым годом сделок с жильем было совершено на 5% меньше, но почти на 44% больше, чем в предыдущем квартале. Общая стоимость сделок купли-продажи квартир, которая составила 457 миллионов евро в третьем квартале, была на 1% выше, чем год назад, и почти на 37% выше, чем в предыдущем квартале.

В третьем квартале новая двухкомнатная квартира в Таллинне стоила в среднем 122 462 евро (2682 евро за квадратный метр), тогда как на вторичном рынке средняя цена двухкомнатной квартиры составляла 85 856 евро (1824 евро за квадратный метр). В среднем самые дорогие новые двухкомнатные квартиры продавались в Пыхья-Таллинне, а самые дешевые новые двухкомнатные квартиры - в Ласнамяэ.