Модный стиль ⟩ Квартира в стиле лофт - оправданы ли затраты?

Чрезвычайно популярные и модные квартиры в стиле лофт разлетаются на эстонском рынке недвижимости, как горячие пирожки, хотя лишь немногие могут позволить себе просторное жилье по кусачей цене. В том, каждая ли квартира, названная лофтом, имеет право на такое наименование, разбирался Kodustiil.
Использование заимствованных на западном рынке недвижимости терминов многим может показаться неуместным. Часто то, что называется гордым словом "лофт", на самом деле таковым не является.
Лофты традиционно строят в старых промышленных зданиях. Эти жилые помещения отличаются высокими потолками, открытыми несущими конструкциями, кирпичными или бетонными стенами, потолочными балками и окнами от пола до потолка, пишет Apartment List. Чтобы удовлетворить возросший спрос на подобное жилье, девелоперы все чаще стали строить квартиры подобного стиля в обычных домах.
Однако квартиры в промышленном стиле обычно минималистичны и не выглядят уютными. Классический лофт обычно состоит из одной огромной комнаты вообще безо всяких перегородок, считает Apartment Therapy. Чтобы создать более комфортную среду проживания и оправдать высокую цену, сейчас в лофты встраиваются изолированные ванные комнаты, а спальная зона оборудуется на антресоли.
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