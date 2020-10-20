Модный стиль ⟩ Квартира в стиле лофт - оправданы ли затраты?

Использование заимствованных на западном рынке недвижимости терминов многим может показаться неуместным. Часто то, что называется гордым словом "лофт", на самом деле таковым не является.

Лофты традиционно строят в старых промышленных зданиях. Эти жилые помещения отличаются высокими потолками, открытыми несущими конструкциями, кирпичными или бетонными стенами, потолочными балками и окнами от пола до потолка, пишет Apartment List. Чтобы удовлетворить возросший спрос на подобное жилье, девелоперы все чаще стали строить квартиры подобного стиля в обычных домах.

Однако квартиры в промышленном стиле обычно минималистичны и не выглядят уютными. Классический лофт обычно состоит из одной огромной комнаты вообще безо всяких перегородок, считает Apartment Therapy. Чтобы создать более комфортную среду проживания и оправдать высокую цену, сейчас в лофты встраиваются изолированные ванные комнаты, а спальная зона оборудуется на антресоли.