Согласно компании PZU, страховым компаниями часто приходится иметь дело с ситуациями, когда пожар в здании или рядом с ним начинается в результате халатности при разжигании огня или потому что огонь оставляют не тушат до конца. Последний крупный случай в сфере страхования жилья в PZU относится к августу, когда домовладелец выбросил непотухшую золу в мусорный контейнер. «Предыдущим вечером человек разводил на заднем дворе костер. К утру зола казалась остывшей. Он сгреб ее в полиэтиленовый мешок и выбросил в стоящий перед домом мусорный бак. Там и начался пожар», - сказала руководитель группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк.

Выброшенная в мусорный бак непотухшая зола обошлась домовладельцу почти в 20 000 евро. ФОТО: PZU Kindlustus

Из контейнера огонь перекинулся на газовую котельную многоквартирного дома, где произошел взрыв, и пожар наконец был обнаружен. Работы по тушению длились недолго, но за это время пришлось значительно повредить фасад дома и его элементы, а также внутреннее пространство – через вентиляцию и окна. «Внутренняя отделка больше всего пострадала в котельной и прилегающих помещениях, но через вентиляцию сажа проникла и внутрь дома, поэтому повреждения от нее можно было увидеть по всей квартире. Были уничтожены входная дверь и электрические кабели в квартире, а также поврежден трубопровод газового котла», - пояснила Хабакукк.

Согласно Закону о пожарной безопасности, после разжигания огня или приготовления еды на гриле пепел непременно должны полностью прогореть, а затем его следует потушить или погасить водой, чего здесь сделано не было. Компания PZU возместила страхователю почти 20 000 евро.