Бизнесмен: оборот гостиниц рухнул на 65%, а турбюро - сразу на 90%

Во время выступления перед парламентской комиссией по экономике председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айн Кяпп заявил, что из-за вызванного коронавирусом кризиса оборот туристических бюро и организаторов путешествий упал на 90%, а оборот гостиниц - на 65%, пишет Rus.ERR.
По его словам, особенно плачевном состоянии находятся предприятия размещения в столице - их оборот сегодня ниже прошлогоднего на 81%: "Представьте себе, предприниматели оставляют отели открытыми при таких экономических показателях, хотя накопить достаточно ресурсов за летний период не удалось. Нашу страну посетили на 84% меньше зарубежных гостей, проведение международных конференций — заморожено, круизных туристов — тоже нет, и со всем этим багажом мы стоим на пороге начала низкого туристического сезона. При этом большинство границ по-прежнему остаются закрытыми".
По оценке бизнесменов, одним из самых эффективных способов поддержки сектора стало бы возобновление компенсаций зарплат работником, выплачиваемых Кассой страхования от безработицы, потому что в противном случае, по оценке представителей туристического сектора, в течение ближайшего полугодия работы лишатся до 15 000 занятых в этой сфере работников.