Бизнесмен: оборот гостиниц рухнул на 65%, а турбюро - сразу на 90%

По его словам, особенно плачевном состоянии находятся предприятия размещения в столице - их оборот сегодня ниже прошлогоднего на 81%: "Представьте себе, предприниматели оставляют отели открытыми при таких экономических показателях, хотя накопить достаточно ресурсов за летний период не удалось. Нашу страну посетили на 84% меньше зарубежных гостей, проведение международных конференций — заморожено, круизных туристов — тоже нет, и со всем этим багажом мы стоим на пороге начала низкого туристического сезона. При этом большинство границ по-прежнему остаются закрытыми".