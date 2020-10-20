Президент провозгласила реформу обязательной накопительной пенсии

«Задача президента — следить в Эстонской Республике за тем, чтобы наше законотворчество оставалось в рамках Конституции. В Госсуде не выигрывают и не проигрывают, а добиваются правовой ясности. Когда речь идет о столь масштабном и затрагивающем все общество вопросе, как основательное изменение действовавшей до сих пор пенсионной системы, важно в спорах на всех возможных уровнях достичь ясности. Госсуд вынес свое решение, и я немедленно провозгласила закон», - сказала Кальюлайд.