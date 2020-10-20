Вт, 20.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
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  • Президент провозгласила реформу обязательной накопительной пенсии
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Президент провозгласила реформу обязательной накопительной пенсии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Tairo Lutter

Президент Керсти Кальюлайд провозгласила существенно меняющий пенсионную систему Закон о реформе обязательной накопительной пенсии, ранее Госсуд не удовлетворил ее ходатайство признать реформу противоречащей Конституции, сообщил BNS.

«Задача президента — следить в Эстонской Республике за тем, чтобы наше законотворчество оставалось в рамках Конституции. В Госсуде не выигрывают и не проигрывают, а добиваются правовой ясности. Когда речь идет о столь масштабном и затрагивающем все общество вопросе, как основательное изменение действовавшей до сих пор пенсионной системы, важно в спорах на всех возможных уровнях достичь ясности. Госсуд вынес свое решение, и я немедленно провозгласила закон», - сказала Кальюлайд.

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