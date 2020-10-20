Визит президента Болгарии в Эстонию прервали из-за коронавируса

Во вторник президент Болгарии Румен Радев прервал визит в Эстонию из-за того, что до выезда в балтийскую республику у него был контакт с зараженным COVID-19, пишет «Интерфакс».
Радев прибыл в Эстонию в понедельник, 19 октября, для участия в саммите «Инициативы трех морей», объединяющей 12 государств Балтийского, Черного и Адриатического морей.
Во вторник должна была состояться церемония начала его официального визита в Эстонию, но в понедельник вечером выяснилось, что до вылета в Эстонию он контактировал с зараженным COVID-19 человеком, сообщила 20 октября пресс-служба президента Эстонии.
После информации о ситуации с Радевым были приняты все меры безопасности и в отношении делегации Болгарии, которая была изолирована в отеле.
Радев не присутствовал в понедельник и на ужине «Инициативы трех морей» в Таллинне.