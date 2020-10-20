Вт, 20.10.2020
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Танель Кийк
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Визит президента Болгарии в Эстонию прервали из-за коронавируса

Румен Радев.

ФОТО: ARNO MIKKOR HANDOUT/EPA

Во вторник президент Болгарии Румен Радев прервал визит в Эстонию из-за того, что до выезда в балтийскую республику у него был контакт с зараженным COVID-19, пишет «Интерфакс».

Радев прибыл в Эстонию в понедельник, 19 октября, для участия в саммите «Инициативы трех морей», объединяющей 12 государств Балтийского, Черного и Адриатического морей.

Во вторник должна была состояться церемония начала его официального визита в Эстонию, но в понедельник вечером выяснилось, что до вылета в Эстонию он контактировал с зараженным COVID-19 человеком, сообщила 20 октября пресс-служба президента Эстонии.

После информации о ситуации с Радевым были приняты все меры безопасности и в отношении делегации Болгарии, которая была изолирована в отеле.

Радев не присутствовал в понедельник и на ужине «Инициативы трех морей» в Таллинне.

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