Количество убийств в этом году испугало экспертов

Наряду с ростом числа убийств количество насильственных преступлений в этом году уменьшилось, за девять месяцев их было зарегистрировано всего 5956, что на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Эксперты надеются, что в случае количества убийств речь идет об одноразовой аномалии, а не об изменении положительной тенденции последних десятилетий. Основания для этого дает небольшое число совершенных в Эстонии убийств и тот факт, что достаточно какого-то одного происшествия, чтобы получить значительный рост в процентах.

Число убийств отражает развитие общества

Криминолог и юридический психолог Юри Саар надеется, что рост количества убийств в этом году не отражает изменения тенденции. «В криминологии считается, что рост числа умышленных убийств лучше всего отражает состояние общества. В Эстонии до сих пор с середины 1990-х годов число убийств постоянно снижалось. То говорит о том, что общество становилось все менее насильственным и здесь становилось все более безопасно и лучше жить», - говорит Саар.

Эксперт-криминолог не стал бы связывать рост числа убийств с коронапандемией и введенным весной чрезвычайным положением. Эту точку зрения поддерживает и статистика Министерства юстиции, поскольку количество убийств стало расти еще в начале года, до пандемии.

«Я склоняюсь к тому, что насильственные преступления отражают происходящее в обществе. Я бы не стал связывать это с политической ситуацией, но наш публичный дискурс и манера ведения политических споров стали очень воинственными и агрессивными. Это может быть одной из причин, которая отражается на росте количества убийств. Но я действительно очень надеюсь, что это не тенденция, это было бы ужасным откатом назад», - сказал Саар.

Он указал на то, что общее число убийств в Эстонии невелико и увеличение всего на 20 случаев дает огромный рост в процентах. «Эстонская статистика в абсолютном отношении очень чувствительна», - констатировал он, добавив, что девять месяцев – не то время, на основании которого можно было бы делать далеко идущие выводы.

«Этот ряд необходимо рассматривать с начала 1990-х годов. Хорошо бы запомнить 1994 год, когда в Эстонии было совершено 365 убийств, по одному в день. В прошлом году на весь год пришлось чуть более 30 убийств. Это огромная разница, в Эстонии убивают в десять раз меньше людей, чем четверть века назад», - отметил он. Саар Добавил, что однократные скачки вверх в Эстонии бывали и раньше, несмотря на тенденцию к уменьшению.

По его словам, число убийств демонстрирует общее состояние и развитие общества. «Закономерно, что в развитых странах Западной Европы очень низкий уровень количества убийств. К этому мы еще не пришли, но я надеюсь, что придем», - сказал Саар.