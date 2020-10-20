Количество убийств в этом году испугало экспертов

После восстановления независимости Эстонии число убийств с каждым годом постоянно уменьшалось, но цифры этого года неприятно удивили. За девять месяцев этого года от рук злоумышленников лишились жизни 33 человека, в то время как за тот же период прошлого года их было всего 18, пишет Postimees.
Наряду с ростом числа убийств количество насильственных преступлений в этом году уменьшилось, за девять месяцев их было зарегистрировано всего 5956, что на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Эксперты надеются, что в случае количества убийств речь идет об одноразовой аномалии, а не об изменении положительной тенденции последних десятилетий. Основания для этого дает небольшое число совершенных в Эстонии убийств и тот факт, что достаточно какого-то одного происшествия, чтобы получить значительный рост в процентах.
Число убийств отражает развитие общества
Криминолог и юридический психолог Юри Саар надеется, что рост количества убийств в этом году не отражает изменения тенденции. «В криминологии считается, что рост числа умышленных убийств лучше всего отражает состояние общества. В Эстонии до сих пор с середины 1990-х годов число убийств постоянно снижалось. То говорит о том, что общество становилось все менее насильственным и здесь становилось все более безопасно и лучше жить», - говорит Саар.
Эксперт-криминолог не стал бы связывать рост числа убийств с коронапандемией и введенным весной чрезвычайным положением. Эту точку зрения поддерживает и статистика Министерства юстиции, поскольку количество убийств стало расти еще в начале года, до пандемии.
«Я склоняюсь к тому, что насильственные преступления отражают происходящее в обществе. Я бы не стал связывать это с политической ситуацией, но наш публичный дискурс и манера ведения политических споров стали очень воинственными и агрессивными. Это может быть одной из причин, которая отражается на росте количества убийств. Но я действительно очень надеюсь, что это не тенденция, это было бы ужасным откатом назад», - сказал Саар.
Он указал на то, что общее число убийств в Эстонии невелико и увеличение всего на 20 случаев дает огромный рост в процентах. «Эстонская статистика в абсолютном отношении очень чувствительна», - констатировал он, добавив, что девять месяцев – не то время, на основании которого можно было бы делать далеко идущие выводы.
«Этот ряд необходимо рассматривать с начала 1990-х годов. Хорошо бы запомнить 1994 год, когда в Эстонии было совершено 365 убийств, по одному в день. В прошлом году на весь год пришлось чуть более 30 убийств. Это огромная разница, в Эстонии убивают в десять раз меньше людей, чем четверть века назад», - отметил он. Саар Добавил, что однократные скачки вверх в Эстонии бывали и раньше, несмотря на тенденцию к уменьшению.
По его словам, число убийств демонстрирует общее состояние и развитие общества. «Закономерно, что в развитых странах Западной Европы очень низкий уровень количества убийств. К этому мы еще не пришли, но я надеюсь, что придем», - сказал Саар.
Глава аналитической службы Министерства юстиции Мари-Лийз Сеэт отметила, что на основании роста количества убийств нельзя сделать вывод, что жители Эстонии в этом году резко стали агрессивными.
«За последние пять лет число убийств у нас резко снизилось, и в этом году мы находимся примерно на том же уровне, что в 2014-м. В промежутке этот уровень просто был очень низким», - сказала она.
Убийца и жертва пьяны и знакомы между собой
Сеэт подчеркнула, что убийства как правило происходят в ходе ссоры, возникшей во время совместной пьянки. «Такого не бывало, что на улице убивают совершенно постороннего человека. Об этом говорит и число ограблений, обычно грабят людей на улице, однако число ограблений в этом году уменьшилось. Убийство – как правило, результат выяснения отношений между своими», - сказал Сеэт. В большинстве случаев людей в Эстонии убивают ножом.
По словам Сеэт, вызывает тревогу то, что четверть убийств происходит в кругу семьи. Это означает, на человека поднял руку его близкий. «Одно предположение я бы все-таки сделала. Наряду с убийствами участились случаи пьяного вождения. Это указывает на рост злоупотребления алкоголем и на то, что алкоголь легкодоступен. Убийства и алкоголь тесно связаны между собой, как правило, на трезвую голову никто не убивает. Если употребление алкоголя увеличится, число насильственных преступлений тоже может вырасти. Но сейчас подтверждения моему предположению нет, необходимо проверить, выросло ли потребление алкоголя», - сказала Сеэт.
Как и Саар, Сеэт считает, что девять месяцев – слишком короткий срок, чтобы делать далеко идущие выводы. «Через два-три года можно будет сказать, был ли спад временным и вернулись ли мы назад к своему обычному уровню убийств», - сказала она.
Сеэт отметила, что на статистике убийств отражается и январская авария с тремя погибшими. Ляэнеская окружная прокуратура предъявила мужчине, спровоцировавшему аварию на Сааремаа, в которой погибли три человека, обвинение в жестоком убийстве. В законе приводятся девять отягчающих обстоятельств, которые позволяют квалифицировать убийство как жестокое. Таковым является, например, убийство, совершенное особенно жестоким и мучительным способом.