Вт, 20.10.2020
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Индрек Саар

Финская авиакомпания Finnair сократит 700 рабочих мест

Самолеты Finnair.

ФОТО: LEHTIKUVA/REUTERS

Финская государственная авиакомпания Finnair после переговоров с профсоюзами объявила о предстоящем сокращении 700 рабочих мест, сообщает Rus.ERR.

Около 600 сокращений произойдет в Финляндии, а еще 100 рабочих мест будут ликвидированы за границей.

Предполагается, что сокращения продлятся до конца марта 2021 года. 

По словам гендиректора авиакомпании Топи Маннера, изменения, к сожалению, неизбежны и необратимы. Даже, когда воздушное движение начнет постепенно восстанавливаться, некоторые вещи нужно будет делать по-другому, чтобы добиться успеха в рыночной конкуренции, добавил он.

В Finnair в настоящее время работает около 6500 сотрудников по всему миру.

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