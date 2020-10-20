Финская авиакомпания Finnair сократит 700 рабочих мест

Около 600 сокращений произойдет в Финляндии, а еще 100 рабочих мест будут ликвидированы за границей.

Предполагается, что сокращения продлятся до конца марта 2021 года.

По словам гендиректора авиакомпании Топи Маннера, изменения, к сожалению, неизбежны и необратимы. Даже, когда воздушное движение начнет постепенно восстанавливаться, некоторые вещи нужно будет делать по-другому, чтобы добиться успеха в рыночной конкуренции, добавил он.

В Finnair в настоящее время работает около 6500 сотрудников по всему миру.